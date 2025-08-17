الديهي: لولا موقف مصر لانتهت القضية الفلسطينية

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن "الاخوان يمثلون ما يسمى بالصهيونية الاسلاموية، ولولا مصر التي أجهضت كل محاولات التهجير بكافة أشكاله سواء القسري أو الاختياري بجعل غزة غير قابلة للحياة وإجبار سكانها على الرحيل والخروج منها".

وقال نشات الديهي، خلال تقديمه برنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “النهار”، أن هناك دعوة اثمة وضلال وبغي اخواني لمحاولة حصار السفارات المصرية وإغلاقها واللقطات ما هي الا جزء من تكليف التنظيم الدولي الذي يأتمر بأمر سلطات الاحتلال".

وتابع مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، أنه لولا موقف مصر لانتهت القضية الفلسطينية وحررت شهادة وفاتها وانتهت للأبد ولولا اللالات الثلاثة لرئيس مصر عندما قال لا للتهجير القسري والطوعي ولا لتصفية القضية ولا لتجويع الفلسطينيين لانتهت القضية، مصر هي السياج الآمن الذي حمى القضية من الذوبان وأن تتبخر".

وأضاف "مصر أجهضت مخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء او الى أي دولة أخرى، من يهاجم مصر يدعم إسرائيل ومصر تجدد رفضها القاطع لأي مخططات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني من ارضه سواء التهجير قسريا أو قطعيا