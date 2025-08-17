لأول مرة نهال عنبر تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة تيمور تيمور

نعت الفنانة نهال عنبر مدير التصوير الراحل تيمور تيمور، الذي توفي في الساحل الشمالي أثناء محاولته إنقاذ ابنه من الغرق، مشيرة إلى أن وفاته شكلت صدمة كبيرة داخل الوسط الفني وبين أصدقائه ومحبيه.

وقالت «عنبر» ، خلال لقاء لها مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج "تفاصيل" المذاع على قناة صدى البلد 2، إن تيمور يُعد شهيدًا لأنه ضحى بنفسه من أجل حياة ابنه، وتمكن من إنقاذه بالفعل، لكنه فقد حياته في المقابل.

تيمور ختم حياته بعمل عظيم

وأضافت نهال عنبر: "أي أب طبيعي كان هيعمل كده، لكن تيمور ختم حياته بعمل عظيم يستحق الرحمة والتقدير."

وأوضحت نهال أن الراحل تيمور تيمور كان صديقًا مقرّبًا من نجلها حسام، وكان مدير التصوير لأول إعلان قام بإخراجه، ما جعل خبر وفاته مؤثرًا جدًا على ابنها.

وأكدت أن تيمور تيمور كان محبوبًا من الجميع، معروفًا بخفة ظله وأخلاقه الطيبة، قائلة: "كان بيخلق جو جميل في أي مكان بيروحه، وكل الوسط زعلان عليه، لأنه كان فعلاً شخص نادر."