بيومي فؤاد وحمادة هلال .. أبرز الحضور فى عزاء تيمور تيمور

أقيم اليوم عزاء مدير التصوير تيمور تيمور فى مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين ، بعد ان رحل عن عالمنا أمس السبت غرقاً في أحد شواطئ رأس الحكمة، في أثناء محاولته إنقاذ نجله.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء ابرزهم ، ريهام عبد الغفور، صبري فواز ، حمادة هلال ، باسم سمرة، بيومي فؤاد.

أبرز أعمال تيمور تيمور

حقق الراحل تيمور تيمور نجاحات كبيرة في مجال التصوير الفني، وكان آخر أعماله مسلسل «جودر» الذي عُرض في رمضان وحقق نجاحاً لافتاً.

كما قدّم عدداً من الأعمال الدرامية الشهيرة، منها: «رسالة الإمام»، «جراند أوتيل»، «السيدة الأولى»، «طريقي»، بالإضافة إلى تصويره لأفلام منها: «رمسيس باريس»، و«على جثتي» وغيرها.

ولم يقتصر إبداعه على التصوير فقط، بل شارك أيضاً في بعض الأدوار التمثيلية مثل: «الحاسة السابعة»، «خطوط حمراء»، «الجامعة»، «إبراهيم الأبيض» وغيرها.

نقابة المهن التمثيلية تنعى الراحل

نعت نقابة المهن التمثيلية، ببالغ الحزن والأسى، مدير التصوير تيمور تيمور، الذي رحل عن عالمنا تاركاً إرثاً فنياً وإبداعياً مميزاً في مجال التصوير السينمائي والدرامي.

وتقدم الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وأعضاء مجلس النقابة، بخالص التعازي إلى أسرة الراحل، سائلين المولى- عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان