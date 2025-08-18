شباب كفر الشيخ تنظم دورة التنشئة الوطنية والسياسية لبرلمان الطلائع

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، دورة التنشئة الوطنية والسياسية لأعضاء برلمان الطلائع بمركز التنمية الشبابية بكفر الشيخ بمشاركة 60 عضواً من أعضاء برلمان الطلائع، بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالوزارة وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الدورة التدريبية لتعريف الطلائع بالبرلمان وماهيته ودوره السياسي، ولا سيما نموذج محاكاة مجلس النواب بوزارة الشباب والرياضة وهو برلمان الطلائع، وعن دوره في تطوير مهارات الطلائع وتفعيل دورهم السياسي منذ نشأتهم؛ لغرس القيم الوطنية والتنشئة السياسية من الصغر.

وتابع: وتتضمن أيضاً كيفية تكوين الجلسة البرلمانية وكيفية إدارتها، وأدوات الرقابة البرلمانية من حيث تعريفها وكيفية إدراجها في الجلسة، واللجان النوعية واختصاصاتها.

شارك الطلائع بمداخلات عن أبرز مشاكل يرونها وكيفية صياغتها على هيئة أداة من أدوات الرقابة البرلمانية، كما تم ذكر أمثلة للجلسات البرلمانية السابقة التي أقيمت من الأعضاء السابقين لبرلماني الطلائع والشباب، وأمثلة للمشاكل التي عُرِضَت وتم حلها، أدارت الورشة التدريبية رنا طارق و روان طارق مدربى المشروع، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ محمود الصاوي مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية و فتحى جبر مدير إدارة شباب كفر الشيخ من تنظيم فريق عمل إدارة البرلمان والتعليم المدني و فريق عمل إدارة شباب كفر الشيخ.