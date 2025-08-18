مريم الجندي عن تعاونها مع أحمد خالد صالح: لديه طاقة فنية ووجوده يساعدني | خاص

كشفت الفنانة مريم الجندي عن كواليس التعاون معه احمد خالد صالح فى حكاية “فلاش باك” من مسلسل “ما تراه ليس كنا يبدو” الذى عرض من أيضا.

وقالت مريم الجندي فى تصريخ خاص : الشغل مع أحمد ممتع للغاية وسعدت به كثيرا، هو ممثل موهوب وملتزم، ويحترم الشغل لأقصى درجة في اللوكيشن، وشعرت بالأمان معه، وكنا نتبادل أفكار، ونطور من المشاهد سويا، كما كنا نبحث عن تفاصيل تخدم المشهد.

وأضافت مريم الجندي : كانت هناك مشاهد بيننا مؤثرة جدًا، وكان وجوده أمامي يساعدني أقدم أفضل أداء لدي.

وأشارت مريم الجندي : أحمد لديه طاقة فنية خاصة، ويدفع الممثل الذى يتعاون معه أن يتفاعل بشكل أفضل، وأنا ممتنة إن أول تعاون بيننا كان في عمل بهذه الحساسية.

تصدر حكاية فلاش باك

تمكنت حكاية فلاش باك، أولى حكايات مسلسل “ ليس كما يبدو”، من تصدر نسب المشاهدة في مصر.

حيث احتلت حكاية فلاش باك المركز الأول ضمن قائمة المسلسلات الأعلى مشاهدة في مصر، عبر منصة watch it، بينما احتلت المركز الرابع علي منصة شاهدvip .

حكاية "فلاش باك"، ضمن أحداث مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو"، والتي تشاركها بطولتها مع النجم أحمد خالد صالح، في تجربة درامية مكونة من خمس حلقات.

يُذكر أن مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" يتكون من 35 حلقة، ويضم 7 حكايات، كل حكاية تمتد لـ5 حلقات بفريق عمل مستقل.

وتأتي حكاية "فلاش باك" من بطولة أحمد خالد صالح، مريم الجندي، عمرو صالح، وهي من تأليف محمد حجاب، وإخراج جمال خزيم، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن المقرر عرض العمل خلال موسم الصيف عبر الشاشات والمنصات الرقمية.