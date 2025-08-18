قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميا بدءا من سبتمبر .. عرض "باب الخلق" على شاشتي التليفزيون المصري والنهار
امتحان للشعب والرئيس| القاهرة الإخبارية: توتر أوكراني قبل لقاء ترامب وزيلينسكي
مصادر طبية فلسطينية: 19 شهيدا بنيران الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم
رحلة رائعة.. أشرف زكي يشيد بـ مترو الأنفاق
برلماني: الرئيس السيسي يقود دولة العدالة الاجتماعية ويضع المواطن في قلب القرار
مايا مرسي: الأولوية لدخول المساعدات الغذائية والطبية إلى قطاع غزة
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر نص قانون تقنين وضع اليد
بعد الهزيمة المُذهلة.. إقالة مدرب سانتوس البرازيلي رسميا
قرار جمهوري بتجديد تعيين حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام
أستاذ بالأزهر: دراسات الجدوى وعلم الإدارة مأخوذة من هذا المبدأ النبوي
أزمة إنسانية واستغلال سياسي.. أبعاد خفية وراء الدعم الإسرائيلي لجنوب السودان
واشنطن على خط النار.. لقاء ترامب وزيلينسكي بمشاركة قادة أوروبا
مريم الجندي عن تعاونها مع أحمد خالد صالح: لديه طاقة فنية ووجوده يساعدني | خاص

مريم الجندي
مريم الجندي
أحمد إبراهيم

كشفت الفنانة مريم الجندي عن كواليس التعاون معه احمد خالد صالح فى حكاية “فلاش باك” من مسلسل “ما تراه ليس كنا يبدو” الذى عرض من أيضا. 

وقالت مريم الجندي فى تصريخ خاص : الشغل مع أحمد ممتع للغاية وسعدت به كثيرا، هو ممثل موهوب وملتزم، ويحترم الشغل لأقصى درجة في اللوكيشن، وشعرت بالأمان معه، وكنا نتبادل أفكار، ونطور من المشاهد سويا، كما كنا نبحث عن تفاصيل تخدم المشهد. 

وأضافت مريم الجندي : كانت هناك مشاهد بيننا مؤثرة جدًا، وكان وجوده أمامي يساعدني أقدم أفضل أداء لدي.

وأشارت مريم الجندي : أحمد لديه طاقة فنية خاصة، ويدفع الممثل الذى يتعاون معه أن يتفاعل بشكل أفضل، وأنا ممتنة إن أول تعاون بيننا كان في عمل بهذه الحساسية.

تصدر حكاية فلاش باك 

تمكنت حكاية فلاش باك، أولى حكايات مسلسل “ ليس كما يبدو”، من تصدر نسب المشاهدة في مصر. 

حيث احتلت حكاية فلاش باك المركز الأول ضمن قائمة المسلسلات الأعلى مشاهدة في مصر، عبر منصة watch it، بينما احتلت المركز الرابع علي منصة شاهدvip . 

حكاية "فلاش باك"، ضمن أحداث مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو"، والتي تشاركها بطولتها مع النجم أحمد خالد صالح، في تجربة درامية مكونة من خمس حلقات.

يُذكر أن مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" يتكون من 35 حلقة، ويضم 7 حكايات، كل حكاية تمتد لـ5 حلقات بفريق عمل مستقل.

وتأتي حكاية "فلاش باك" من بطولة أحمد خالد صالح، مريم الجندي، عمرو صالح، وهي من تأليف محمد حجاب، وإخراج جمال خزيم، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن المقرر عرض العمل خلال موسم الصيف عبر الشاشات والمنصات الرقمية.

مريم الجندي الفنانة مريم الجندي أعمال مريم الجندي حكاية فلاش باك أفلام مريم الجندي

