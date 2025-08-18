الأنبا أثناسيوس يدشن معمودية كنيسة الشهيدة دميانة بالوايلي

صلى نيافة الأنبا أثناسيوس الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية ومنشية الصدر، القداس الإلهي بكنيسة الشهيدة دميانة بالوايلي، وقبله دشن نيافته معمودية الكنيسة ذاتها بعد تجديدها.

شارك في الصلوات الآباء كهنة الكنيسة، وخورس شمامستها، وعدد من الشعب.

وفي سياق آخر ، صلى نيافة الأنبا بقطر أسقف ديرمواس ودلجا، القداس الإلهي بكنيسة القديس بولس الرسول في عزبة حنا التابعة للإيبارشية، وخلاله دشّن عددًا من الأواني لخدمة المذبح بالكنيسة ذاتها، كما افتقد نيافته عددًا من الأسر من أبناء الكنيسة في منازلهم.