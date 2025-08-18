وزير الخارجية: الجهود المصرية مستمرة بتوجيهات الرئيس السيسي لوقف العدوان على غزة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن الجهود المصرية التي تأتي بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لا تتوقف للدفع الكامل للوصول إلى صفقة شاملة لوقف إطلاق النار بغزة ووقف العدوان الغاشم وحقن دماء الشعب الفلسطيني والنفاذ الكامل للمساعدات دون أي قيود.

وأضاف «عبد العاطي»، خلال لقاء مع عبد المنعم إبراهيم مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الجهود مستمرة بالتنسيق والتعاون مع الأشقاء في قطر والولايات المتحدة الأمريكية، متابعًا: «أيادينا بيضاء، ومصر لديها مسؤولية ثابتة للتعاون وتتضامن وتقف بجانب الأشقاء في أوقات المحن».

وتابع: «هناك 5000 شاحنة مساعدات تقف على هبة الاستعداد للدخول للقطاع، لكن الجانب الإسرائيلي يضع كل العراقيل لإعاقة دخول المساعدات».