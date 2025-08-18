صفقة كوناتي.. صراع مفتوح بين ريال مدريد وليفربول قبل غلق الميركاتو

لا يزال مستقبل المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي لاعب ليفربول الإنجليزي محل جدل كبير مع اقتراب إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، وسط تقارير قوية تربطه بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

ليفربول استهل مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بفوز على بورنموث (4-2)، فيما يستعد ريال مدريد لخوض أولى مبارياته بالليجا أمام أوساسونا مساء الثلاثاء.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن كوناتي يعد من أبرز الأسماء المطروحة على قائمة ريال مدريد، الذي يسعى لتعزيز دفاعه وخط وسطه خلال الميركاتو الحالي، في ظل غموض مستقبل أنطونيو روديجر وديفيد ألابا، اللذين ينتهي عقد كل منهما مع نهاية الموسم الجاري.

عقد كوناتي يمتد مع ليفربول حتى يونيو 2026، لكن الريال يتابعه منذ فترة طويلة ويضعه ضمن خططه المستقبلية، بينما يدرس "الريدز" جميع السيناريوهات المحتملة، بعدما ضم الإيطالي جيوفاني ليوني من بارما، ويضع عينه كذلك على مارك جويهي لاعب كريستال بالاس.

وتشير التقديرات إلى أن قيمة الصفقة قد تتراوح ما بين 20 و25 مليون يورو، إلا أن ريال مدريد لا يرغب في المبالغة، ويفضل التريث حتى اللحظة الأخيرة من سوق الانتقالات. في المقابل يخشى ليفربول تكرار سيناريو ترينت ألكسندر أرنولد، الذي رحل مجانًا إلى النادي الملكي قبل انتهاء عقده.

وبذلك يبقى موقف كوناتي معلقًا، مع تبقي 17 يومًا فقط على إغلاق الميركاتو، في انتظار ما ستسفر عنه تحركات ريال مدريد وليفربول لحسم مستقبل اللاعب.