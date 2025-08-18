التعليم: لا إجبار على طلاب الثانوية العامة لاختيار نظام البكالوريا

أكد شادي زلط، المتحدث بأسم وزارة التربية والتعليم، أن قانون التعليم واضح وصريح، و يحق للطالب وولي الأمر، يحق الإختيار ما بين البكالوريا ونظام الثانوية العامة الحالي، مشيرا إلى أنه لا يوجد أ إجبار للطلاب من أجل إختيار نظام البكالوريا.

وقال شادي زلط، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الساعة 6"، عبر فضائية "الحياة"، أن أي تصرفات فردية تتعلق باجبار علىى نظام بعينه، سيقابل بأجراءات مشددة من الوزارة، خاصة أن الوزارة أعطت تعليماتها لمديريات التعليم بان الطلاب لخهم كامل الححرية في الإختيار ولا يوجد إجبار من أي نوع.

وتابع المتحدث بأسم وزارة التربية والتعليم، أن الطالب الذي سيختار النظام سواء البكالوريا أو نظام الثانوية العامة الحالي، سيكمل عليه الطالب حتى نهاية المرحلة الثانوية بالكامل.