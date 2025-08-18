برلماني: مصر حجر الزاوية في حماية الحقوق الفلسطينية وإقامة الدولة المستقلة

أكد النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، أن مصر ستظل حجر الزاوية في حماية الحقوق الفلسطينية وبناء مسار سياسي متوازن يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مشيراً إلى أن موافقة حركة حماس على المقترح المصري–القطري لوقف إطلاق النار في غزة يعد تتويجاً لجهود مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح هندي أن مصر تعاملت مع التصعيد في غزة باعتباره قضية وجودية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأمنها القومي، ورفضت بشكل قاطع أي محاولات للتهجير القسري أو فرض حلول أحادية تخدم الاحتلال، وهو ما عزز الثقة الإقليمية والدولية في دورها.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تكليف الرئيس السيسي للأجهزة المعنية بالتحرك على المستويات كافة، ولقاءه مع رئيس وزراء ووزير خارجية قطر بالقاهرة، ثم المؤتمر الصحفي التاريخي من معبر رفح بمشاركة وزيري الخارجية والتضامن ورئيس الوزراء الفلسطيني، كلها شواهد على أن مصر لم تكتف بدور الوسيط وإنما تحركت كقوة إقليمية ضامنة لأي تسوية عادلة.

وأضاف أن المقترح المصري يفتح الباب أمام وقف نزيف الدم الفلسطيني ويمهد الطريق نحو تسوية شاملة، كما يضمن إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ويحول دون محاولات الاحتلال فرض وقائع جديدة على الأرض.