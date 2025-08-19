سيامة دياكونين جديدين بأبنوب على يد الأنبا بيسنتي

صلى نيافة الأنبا بيسنتي، أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، أمس، القداس بكنيسة السيدة العذراء بقرية بني محمديات.

وخلال الصلوات سام نيافته الشماسين ناجح تواضروس ملك باسم دياكون تواضروس، وعماد عطا الله عزيز باسم دياكون مويسيس.

وكان نيافة الأنبا غبريال أسقف إيبارشية بني سويف، استقبل اللواء سامي علام السكرتير المساعد للمحافظة، والنائب نادر يوسف عضو مجلس الشيوخ عن محافظة بني سويف، وعدد من القيادات التنفيذية والمحلية بالمحافظة، وذلك في دير السيدة العذراء بقرية بياض التابعة للإيبارشية، حيث قدموا التهنئة لنيافته ولشعب الإيبارشية بمناسبة الاحتفالات بصوم السيدة العذراء.