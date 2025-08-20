قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ناقد رياضي: قضية سحب أرض الزمالك بأكتوبر «معقدة» وصدمة للجمهور
حل سحري وفعّال لمن لا يستطيع النوم ليلاً ويحلم بكوابيس .. أمين الفتوى يوضح
ترشيد الطاقة برؤية 2030 .. إنارة شوارع بورسعيد بالطاقة الشمسية | صور
جمال الزهيري: «المصري» يقدر ينافس ومرشح للقب الدوري.. بشرط |فيديو
«المندوه» يكشف كواليس أزمة أرض نادي الزمالك: نحتاج مهلة حتى 2026 لاستكمال المشروع|فيديو
مصرع 71 شخصًا بينهم 17 طفلًا في حادث مروّع في إقليم هرات بأفغانستان
رابط سريع .. نتيجة تقليل الاغتراب 2025 من هنا
قانون «الجريمة الإلكترونية» يُحارب انتحال الهوية الرقمية بعقوبات مُشدّدة | تفاصيل
أقل سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 20-8-2025
براتب يصل إلى 6 آلاف ريال.. وزارة العمل: فرص عمل بالسعودية في تخصصات هندسية وفنية
بالقميص رقم 9 .. كولومبوس يعلن رسميًا انضمام وسام أبو علي | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الثور .. حظك اليوم الاربعاء 20 أغسطس 2025.. تتحسن أمورك المالية

برج الثور
برج الثور
حياة عبد العزيز

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، ويتوافق مع مجموعة من المواليد في الحب والزواج ومنها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

توقعات برج الثور وحظك اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025

تستفيد خطواتك المهنية من تفكيرك العملي واهتمامك بالتفاصيل، تتحسن أمورك المالية بالالتزام بخطة مُحكمة. تزدهر صحتك بالوجبات المتوازنة وممارسة التمارين الرياضية المعتدلة. 

توقعات برج الثور على الصعيد العاطفي 

سيشعر شريكك بالحب والتفهم. إذا كنت أعزبًا، فلا تستهن بدعوة عابرة للقاء صديق صديقك، فقد تجد شخصًا يُقدّر الاستقرار بقدر ما تُقدّره أنت.

توقعات برج الثور صحيا

 استرخِ أثناء أداء المهام، وخذ فترات راحة قصيرة للتنفس، وهدئ عقلك وخفف التوتر، حاول النوم مبكرًا للسماح لجسمك بالتعافي التام، خطوات صغيرة ومتسقة تبني صحة وعافية دائمة.. 

توقعات برج الثور اليوم مهنيا 

 خصص وقتًا للاستماع والرد بلفتاتٍ مُدروسة - رسالة مكتوبة بخط اليد أو كوب شاي مُشترك قد يكون له أثرٌ كبير، الصبر يُكافئك: فالأفعال الصغيرة من المودة تبني ثقةً أعمق.

توقعات برج الثور الفترة المقبلة 

إذا تلقيت عرضًا أو صفقة غير متوقعة، فخصص وقتًا لمقارنة الخيارات قبل اتخاذ القرار، ادخار القليل من كل راتب يُسهم في زيادة دخلك، استشارة مستشار أو صديق موثوق قد تُلهمك بأفكار جديدة لتعزيز ميزانيتك.

برج الثور حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم برج الثور اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة والد محمد الشناوى

أول صورة لسيارة والد محمد الشناوي بعد وفاته في حادث سير

هدير عبد الرازق

فضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مسرب مع أوتاكا

حريق الأهلي

حريق بالنادي الأهلي بمدينة نصر.. وفرق إطفاء القاهرة تحاول السيطرة عليه

محمد الشناوى

تفاصيل مصرع والد محمد الشناوي في حادث مروع بطريق الواحات

تنسيق الجامعات 2025

51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3% .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

دينا علاء بطلة سموحة

تعرف على آخر تطورات قضية بطلة سموحة دينا علاء

محمد الشناوي

مصرع والد حارس الأهلي محمد الشناوي في حادث سير

الزوج المشتبه فيه

مصادر طبية: استقرار الحالة الصحية لزوج لاعبة سموحة دينا علاء

ترشيحاتنا

السيارة

رفع سيارة والد محمد الشناوي ونقلها لقسم شرطة الواحات البحرية

حريق بشقة سكنية بالاقصر

حريق في شقة سكنية بمنطقة الكرنك بالأقصر

المعاهد الصحية الشرطية

شباب وفتيات.. طريقة التقديم فى المعاهد الصحية الشرطية

بالصور

طريقة عمل صلصة الدقوس .. بوصفة الشيف فاطمة أبو حاتي

طريقة عمل الدقوس
طريقة عمل الدقوس
طريقة عمل الدقوس

فوائد الريحان الصحية.. نبتة رخيصة تحمي من السرطان وتخفض ضغط الدم

فوائد غير متوقعة لنبتة الريحان
فوائد غير متوقعة لنبتة الريحان
فوائد غير متوقعة لنبتة الريحان

يدخل في البرجر والحلويات.. طعام غريب يمنع أمراض القلب

البرجر
البرجر
البرجر

فوائد الريحان الصحية.. نبتة رخيصة تحمي من السرطان وتخفض ضغط الدم

فوائد غير متوقعة لنبتة الريحان
فوائد غير متوقعة لنبتة الريحان
فوائد غير متوقعة لنبتة الريحان

فيديو

إصابات رحمة حسن

رحمة حسن تعلن إصابتها الثانية وتصارح متابعيها بأزمتها بعد الصلع

حب وانتقام ريم والساحر

حب وانتقام.. تفاصيل قصة علاء الساحر وريم رفاعي من الفرح للفضيحة والقبض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد