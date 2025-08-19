مها جميل: كل جدارية في مشروع «ذهب أسوان» تحمل فكرة مستمدة من هوية الجنوب

كشفت الفنانة التشكيلية مها جميل، عن بداية فكرة مشروع «ذهب أسوان» الذي انطلق قبل 18 عامًا، وتطورت أشكاله الفنية عبر الزمن، مؤكدة أن كل جدارية في المشروع تحمل فكرة مستمدة من هوية البلد.

وقالت “جميل”، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، إن المشروع الأخير هدف إلى رسم الهوية الحقيقية للبلد من خلال تصوير أهلها، وهو ما انعكس في اختيار اسم «ذهب أسوان» الذي يمثل الفكرة الأساسية التي يسعون لتقديمها كواجهة سياحية مميزة.

من جهته، أوضح الفنان التشكيلي علي عبد الفتاح أن التحدي الأكبر في مشروع «ذهب أسوان» يكمن في كيفية التعبير عن المجتمع المحيط من خلال الفن، وتحقيق تطلعاته في شكل مرئي يمكن للجميع التعرف عليه والارتباط به، مشيرا إلى أن الأعمال الفنية الجدارية في الشارع تحتاج إلى انتماء حقيقي للمجتمع كي يتم قبولها، وهو ما حرص عليه فريق العمل من البداية.

وذكر عبد الفتاح أن المشروع تطور منذ انطلاقه عام 2011، حيث تتم إضافة عناصر جديدة مع كل عمل، ومنها المشروع الأخير الذي شمل رسم جدارية على خزان مياه، لافتا إلى أن مشروع «ذهب أسوان» يعتبر نموذجًا فنياً يدمج بين الجماليات التشكيلية والترويج لهوية المجتمع المحلي، بهدف إحياء السياحة الثقافية في المنطقة وإظهار تاريخ وهوية أهل أسوان بطريقة مبتكرة ومعاصرة، وذلك من خلال الجدران، كما يروي الفنانون قصصًا بصرية تعكس حياة السكان وألوان ثقافتهم، ما يجعل من المشروع تجربة ثقافية وسياحية مميزة.