الصحة العالمية: تدمير مستودعنا الرئيسي بغزة يعني خسارة أرواح وترك المجتمعات بلا رعاية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "منظمة الصحة العالمية" بتدمير مستودعنا الرئيسي بغزة يعني خسارة أرواح وترك مجتمعات بلا رعاية.

وعرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن هناك 22 شهيدا في غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وأوضحت القناة أن هناك 5 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف استهدف مواطنين في دير البلح وسط قطاع غزة، و4 شهداء جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين في مواصي خان يونس.



وسقط 5 شهداء بنيران قوات الاحتلال قرب موقع كيسوفيم جنوب شرقي دير البلح، وسقط شهيد ومصابون من منتظري المساعدات قرب محور نتساريم وسط قطاع غزة.



وتابعت القناة أن هناك قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف المناطق الشرقية في دير البلح وسط قطاع غزة، وقصف متواصل يستهدف حيي الزيتون والصبرة جنوب شرقي مدينة غزة.