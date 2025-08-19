قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العلاوات التشجيعية للموظفين.. النسبة والشروط
غالبيتهم أطفال .. صحة غزة : حصيلة ضحايا التجويع ارتفعت إلى 266 شخصا
مدبولي: مصر أنفقت 550 مليار دولار على البنية التحتية لدعم الاستثمارات الأجنبية
مدبولي: الإصلاحات الاقتصادية عززت ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري
الأرصاد: كتلة هوائية صحراوية تضرب البلاد والحرارة تصل إلى 44 درجة
إجراء عاجل من التعليم لتحسين جودة تدريس الرياضيات في المدارس المصرية
التعليم العالي توضح التخصصات الجامعية المتاحة في نظامي البكالوريا والثانوية العامة
التضامن: مشروع لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي لـ2000 أسرة ريفية بالمنيا
كامل الوزير: نطالب مصانع الأسمنت بخفض الأسعار وزيادة الإنتاج لتخفيف الأعباء عن المستهلك
إصابة 4 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق الفرافرة ديروط بالوادي الجديد
القاهر الإخبارية: تعثر دخول المساعدات لغزة عبر كرم أبو سالم بسبب إجراءات التفتيش
مدبولي: الاقتصاد المصري أولوية أمام الاستثمارات اليابانية في مختلف القطاعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة يتفقد محطة صرف صحي رقم 12 بالتجمع الثالث

عبدالرءوف الغيطي
عبدالرءوف الغيطي
آية الجارحي

تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، الأعمال الجاري تنفيذها بمحطة الصرف الصحي رقم (12) بمنطقة الأندلس في التجمع الثالث، وذلك بحضور مسئولى الجهاز والمشروع.

وتجول رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة ومرافقوه بمكونات المحطة، موضحاً  أن المحطة تُعد من المحطات الحيوية التي ستخدم حي الأندلس وامتداداته بالكامل، وتشمل خطي الطرد الملحقين بها بقطري 900مم و1000مم، بهدف خدمة منطقة الأندلس وجنوب المستثمرين واستيعاب تصرفات محطات الرفع أرقام 11 و9 و7، وتضم عددًا من المنشآت من بينها: مبنى عنبر الطلمبات، مبنى المولد، مبنى المحول، مبنى الأمن، المصافي، والمبنى الإداري + التوسعة (1،2،3) الذي يشمل المخزن، الورشة، المسجد، والمكاتب الإدارية.

وتعتمد المحطة على 6 طلمبات رأسية من ماركة KSB، بتصرف تصميمي يبلغ 89 ألف متر مكعب يوميًا، وبقدرة محرك 351 كيلووات، وضغط 43 مترًا، وتصرف 445 لترًا/ثانية لكل طلمبة، كما تم تزويدها بمولد كهربائي بقدرة 1750 KVA لضمان التشغيل المستمر.

وفي سياق متصل، تفقد رئيس الجهاز، ومرافقوه عددًا من مشروعات التطوير الجارية، شملت أعمال رفع كفاءة شارع التسعين الشمالي، وتطوير الطريق الحدائقي بالتجمع الثالث، وصيانة أعمال تنسيق الموقع بمشروع دار مصر – 70 عمارة، حيث شدد على سرعة الإنجاز، واستمرار أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار "الغيطي" إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة جهاز المدينة لتحديث مرافق الأحياء المختلفة وتوفير بيئة حضارية وآمنة للسكان، مؤكدًا المتابعة اليومية لجميع مواقع العمل لضمان جودة التنفيذ والالتزام بالتوقيتات المحددة.
 

عبدالرءوف الغيطي القاهرة الجديدة محطة الصرف الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف مرتبات أغسطس2025

المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية

حبيبية الشماع وسائق النقل الذكي

بـ100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد

صورة اللاعبة

تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادى سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان؟.. الإفتاء تجيب

البلوجر بطه ضياء

البلوجر بطة بعد ضبطها: لقبي صديقة الطلبة ومشاهد الأفلام المثيرة بفلوس

الأرصاد.. أرشيفية

ظاهرتان جويتان .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

علاء الساحر

حبست جوزها .. قصة البلوجر علاء الساحر وريم رفاعي وسبب القبض عليه

صورة أرشيفية

خصومات كبيرة تطال الغذاء والأجهزة والسيارات تصل إلى 50%.. موجة انخفاض تعيد التوازن للأسواق وتنعش السوق المصري

ترشيحاتنا

روسيا

بيان هام من الجيش الروسي بشأن الأحداث في أوكرانيا

الشاعر السعودى

السعودية: مصرع الشاعر جبل سمحان في حادث إنزلاق جبلي بسلطنة عمان

الأونروا

الأونروا تعلن فقد 360 موظفا في غزة خلال الحرب

بالصور

سر الطعم المصري الأصيل.. طريقة عمل العدس بجبة بالطماطم خطوة بخطوة

طريقة عمل العدس بجبة بالطماطم
طريقة عمل العدس بجبة بالطماطم
طريقة عمل العدس بجبة بالطماطم

نشرة المرأة والمنوعات: ماذا تعرف عن علاء الساحر دجال المشاعر ..حبست جوزها من هي ريم الرفاعي .. معلومات صادمة عن هدير عبد الرازق

علاء الساحر
علاء الساحر
علاء الساحر

جميلة عزيز توثق معركتها الصحية.. استمرار علاج السرطان وتهديد قطع شبكية العين لبصرها

جميلة عزيز توثق معاناتها: علاج السرطان مستمر وقطع في شبكية العين يهدد بصرها
جميلة عزيز توثق معاناتها: علاج السرطان مستمر وقطع في شبكية العين يهدد بصرها
جميلة عزيز توثق معاناتها: علاج السرطان مستمر وقطع في شبكية العين يهدد بصرها

سحر أم نصاب مشاعر.. كيف استدرج البلوجر علاء الساحر الفتيات| القصة الكاملة

حب أم سحر.. علاء الساحر نجم التيك توك أم نصّاب مشاعر؟القصة الكاملة
حب أم سحر.. علاء الساحر نجم التيك توك أم نصّاب مشاعر؟القصة الكاملة
حب أم سحر.. علاء الساحر نجم التيك توك أم نصّاب مشاعر؟القصة الكاملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد