بتصويت الجماهير.. هدف زيزو في شباك فاركو يتوج الأفضل بالجولة الثانية من الدوري
الخارجية القطرية: هدفنا الوصول لوقف لإطلاق النار في غزة بأسرع وقت ممكن
صحة غزة: 60 شهيدا و343 مصابا بنيران الاحتلال خلال الـ 24 ساعة الماضية
استعدادا للموسم الشتوي.. صدى البلد ينشر أسعار تقاوي وزارة الزراعة
وزيرة التنمية المحلية تعلن بدء إزالة عقار بدون ترخيص على مساحة 1000 متر بعين شمس
محتوى خادش للحياء.. الداخلية تعلن تفاصيل القبض على بلوجر جديدة
غزة تباد.. 60 شهيدًا و343 مصابا خلال 24 ساعة بنيران الاحتلال
وزير الصحة يبحث مع BDR الهندية والمستقبل للصناعات الدوائية توطين صناعة الأدوية
جامعة الإسكندرية: انطلاق الدراسة بفرع أبوظبي العام الدراسي المقبل
شريف مدكور عن فكرة الزواج: بعد سن الـ 45 حاسس إني مش محتاج النص التاني
وزارة الثقافة تختار فيلم فلسطين 36 ممثلًا لبلاده في سباق الأوسكار 2026
أطلق أعيرة في الهواء.. الأمن يضبط مسجل خطر في حلوان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الأنبا توما يترأس صلوات اليوم الثالث من رياضة صوم العذراء مريم بسوهاج

الأنبا توما حبيب
الأنبا توما حبيب
ميرنا رزق

ترأس نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، صلوات اليوم الثالث من رياضة صوم السيدة العذراء، بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس، بسوهاج.

صوم العذراء مريم 

شارك في الصلوات القمص بشرى لبيب، راعي الكنيسة، حيث بدأ اليوم بتلاوة أسرار المسبحة الوردية، والترانيم الروحية، ثم ألقى صاحب النيافة تأملًا روحيًا للحاضرين بعنوان "ثُمَّ ظَهَرَت آيَةٌ عَظيمَةٌ في السَّماء".

وقال الأب المطران في تأمله: أيها الأحباء، سفر الرؤيا يكشف لنا عن أسرار سماوية، وفي قلب هذه الرؤى يظهر إعلان مدهش "وَظَهَرَتْ آيَةٌ عَظِيمَةٌ فِي السَّمَاءِ: امْرَأَةٌ مُتَسَرْبِلَةٌ بِالشَّمْسِ، وَالْقَمَرُ تَحْتَ رِجْلَيْهَا، وَعَلَى رَأْسِهَا إِكْلِيلٌ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ كَوْكَبًا،" (رؤ 12: 1). هذه المرأة، التي رآها يوحنا، تمثل الكنيسة، لكنها في أعمق معانيها شخص العذراء مريم: أم المسيح، أم الكنيسة، وأم كل واحد فينا.

وأضاف راعي الإيبارشيّة: مريم: آية عظيمة: "آية" تعني علامة، أي أن مريم ليست غاية في ذاتها، بل علامة تقودنا إلى المسيح. كما رفع موسى الحية النحاسية في البرية فصارت علامة للشفاء، هكذا رفع الله مريم ممجدة لتكون علامة للرجاء والخلاص.

يقول أحد القديسين: "مريم هي مرآة الكنيسة، وما حدث فيها سيحدث في كل واحد فينا." - متسربله بالشمس: الشمس في الكتاب المقدس ترمز إلى المسيح: "لكم أيها المتقون اسمي تشرق شمس البر" (ملا ٤: ٢).

وأكد نيافة الأنبا توما أن مريم متسربله بالشمس أي أن حياتها كلها مستترة في المسيح. نور المسيح هو كساؤها وزينتها. عندما نتحد بالمسيح في الأسرار المقدسة، نحن أيضًا نتسربل بالنور. في المعمودية نقول: "لأَنَّ كُلَّكُمُ الَّذِينَ اعْتَمَدْتُمْ بِالْمَسِيحِ قَدْ لَبِسْتُمُ الْمَسِيحَ" (غل 3: 27).

القمر تحت قدميها: القمر يعكس نور الشمس لكنه يتغير بحسب أطواره. إنه رمز لهذا العالم المتقلب، أو رمز للناموس القديم الذي كان ظلاً لما سيأتي. تحت قدميها: أي أن مريم تخطت تقلبات الزمن والناموس، وارتفعت بالنعمة إلى كمال الخلاص. نحن أيضًا مدعوون ألا نعيش أسرى للظروف المتقلبة، أو مشاعر متغيرة، بل أن نضع "قمر هذا العالم" تحت أقدامنا بثبات في المسيح.

واستكمل مطران الإيبارشيّة: وأخيرًا: إكليل من اثنى عشر كوكبًا. الاثنا عشر كوكبًا يرمزون لأسباط إسرائيل ورسل المسيح، أي أن مريم متوَّجة كأم لشعب العهدين. هي أم الكنيسة الجامعة، التي تضم القديم والجديد.

والإكليل علامة النصرة، فهي أول من نالت نصرة كاملة في السماء بعد المسيح. وفي طقوسنا نردد هذا الفكر: في التسبيحة نقول: "السلام لكِ أيتها الملكة الحقيقية، السلام لفخر جنسنا".

والكنيسة في صلواتها تنظر إلى مريم كرمز لها: فهي "العذراء العروس" و"المدينة السماوية"، وأيضا في القداس الإلهي نقول: "السلام لمريم الملكة الحقانية، الحقانية أم النور".

في التسبيحة نصفها بأنها "القبة الثانية" التي حل فيها الله، أي خيمة الاجتماع الجديدة. إذًا، مريم ليست فقط صورة فردية، بل هي "أيقونة الكنيسة" التي تعيش المجد السماوي مسبقًا.

واختتم الأب المطران عظته الروحية قائلًا: أيها الأحباء، مريم ليست مجرد شخصية تاريخية، بل هي أم الكنيسة، أم لكل واحد منا. عند الصليب وُلِدت هذه الأمومة، ومنذ ذلك اليوم الكنيسة لم تعد يتيمة. فلنلتجئ إليها دائمًا، نثق في شفاعتها، ونعيش في حضنها، حتى تقودنا بيدها الأمينة إلى ابنها يسوع، رأس الكنيسة، وحياة العالم.

الأنبا توما الكاثوليك الكنيسة صوم العذراء مريم العذراء العذراء مريم

مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي في وفاة طفل بعد تناوله 3 أكياس «إندومي»

بعد التحليل.. مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي حول وفاة طفل النودلز بالمرج

صرف مرتبات أغسطس2025

المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية

حبيبية الشماع وسائق النقل الذكي

بـ100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد

صورة اللاعبة

تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادي سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان؟.. الإفتاء تجيب

البلوجر بطه ضياء

البلوجر بطة بعد ضبطها: لقبي صديقة الطلبة ومشاهد الأفلام المثيرة بفلوس

الأرصاد.. أرشيفية

ظاهرتان جويتان .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

صورة أرشيفية

الأرصاد: كتلة هوائية صحراوية تضرب البلاد والحرارة تصل إلى 44 درجة

وزير الاتصالات

بالفيديو كونفرانس.. استمرار حبس متهمين بسرقة فيلا والد وزير الاتصالات

إنقلاب تريلا محملة بالقمح بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط

انقلاب تريلا محملة بالقمح على الطريق الصحراوي الغربي بأسيوط

الراقصة بديعة

أنا ليسانس أداب.. بدعدع تعترف: بدلات الرقص فى الساحل عجبت الشباب

تشييع جثمان الدكتور يحيى عزمي من مسجد الشرطة

لا تتجاهل هذه العلامات.. قد تكون جلطة في الرئة وتهدد حياتك

سهل وسريع .. طريقة عمل كاليماري بمذاق لا يقاوم

سر الطعم المصري الأصيل.. طريقة عمل العدس بجبة بالطماطم خطوة بخطوة

ساندي صلاح

تهديدات بعد فضح المتحرش.. ضحية أتوبيس عام تصر على حقها القانوني

فتاة حبست نفسها 25 سنة

25 عامًا في عزلة.. قصة سيدة جزائرية حبست نفسها بسبب رسوب في البكالوريا

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

