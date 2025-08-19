قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل حريق مقر مدينة نصر بالنادي الأهلي
وزير العدل يتفقد أعمال تطوير مجمع محاكم دمنهور الابتدائية.. صور
قبل انطلاق الجولة الثالثة.. ترتيب جدول الدوري المصري
انخفضت 10 جنيهات.. هبوط مفاجئ فى سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء
إكسترا نيوز: الاحتلال يفرض عراقيل في إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
رئيس الأعلى للإعلام: هدفنا ضبط المشهد الرياضي ونبذ التعصب.. فيديو وصور
ترامب: أوكرانيا لن تكون جزءا من حلف الناتو
ترامب: ستكون هناك ضمانات لأوكرانيا لكن بعيدا عن الناتو
مفكر مغربي: صمود أهل غزة معجزة.. وما يحدث فى فلسطين عار على الإنسانية.. ويؤكد: إسرائيل تستخدم الذكاء الاصطناعي لق.تل الأبرياء
ترامب: من المحتمل أن بوتين لا يريد إبرام صفقة لإنهاء الحرب في أوكرانيا
ماذا قالت لورا راقصة الساحل الشمالي بعد القبض عليها؟
أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 19-8-2025 والقنوات الناقلة
محافظات

المنوفية: نموذج جديد لطباعة الامتحانات للمشاركة في مسابقة 100 معلم متمكن

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
مروة فاضل

 اعتمد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تجربة جديدة أعدتها مديرية التربية والتعليم تقوم على طباعة نموذج جديد  للامتحانات بمعايير تساعد على الحد من عملية التسريب والغش ، وذلك للمشاركة في مسابقة "100 معلم  متمكن مبدع" التي تنظمها وزارة التربية والتعليم  والتعليم الفني لاختيار أفضل المبادرات التعليمية المتميزة على مستوى الجمهورية ، بحضور الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم ،  محمود سراج الدين مسئول وحدة التواصل والدعم للمعلمين بالمديرية.

وأشار الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم  إلى أن  التجربة تهدف إلى تعزيز كفاءة العملية الامتحانية وتقديم نماذج عصرية تراعي معايير الدقة والشفافية وتحد من أي عملية تداول غير مشروعه لنموذج الامتحان.

وأكد محافظ المنوفية  على دعمه الكامل للجهود  المبذولة  لإيجاد حلول غير تقليدية لدعم العملية التعليمية ، وذلك في إطار حرص المحافظة على تطوير المنظومة التعليمية وتهيئة بيئة تعليمية مناسبة للطلاب كون قطاع التعليم من أهم القطاعات الحيوية الهامة وباعتباره أحد الركائز الأساسية للبناء والتنمية.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية تعليم المنوفية المعلمين نموذج امتحان

