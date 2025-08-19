المنوفية: نموذج جديد لطباعة الامتحانات للمشاركة في مسابقة 100 معلم متمكن

اعتمد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تجربة جديدة أعدتها مديرية التربية والتعليم تقوم على طباعة نموذج جديد للامتحانات بمعايير تساعد على الحد من عملية التسريب والغش ، وذلك للمشاركة في مسابقة "100 معلم متمكن مبدع" التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لاختيار أفضل المبادرات التعليمية المتميزة على مستوى الجمهورية ، بحضور الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم ، محمود سراج الدين مسئول وحدة التواصل والدعم للمعلمين بالمديرية.

وأشار الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن التجربة تهدف إلى تعزيز كفاءة العملية الامتحانية وتقديم نماذج عصرية تراعي معايير الدقة والشفافية وتحد من أي عملية تداول غير مشروعه لنموذج الامتحان.

وأكد محافظ المنوفية على دعمه الكامل للجهود المبذولة لإيجاد حلول غير تقليدية لدعم العملية التعليمية ، وذلك في إطار حرص المحافظة على تطوير المنظومة التعليمية وتهيئة بيئة تعليمية مناسبة للطلاب كون قطاع التعليم من أهم القطاعات الحيوية الهامة وباعتباره أحد الركائز الأساسية للبناء والتنمية.