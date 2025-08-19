قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القومي لتنظيم الاتصالات يفصل الهواتف المستخدمة في المكالمات الترويجية المزعجة
وزيرا الكهرباء والبترول: خطة عمل مشتركة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا
المستشارة أمل عمار: الإعلام قوة فاعلة في تشكيل الوعي الجمعي
أنقذوه.. حسام المندوة يستغيث: الزمالك بينهار بسبب أرض 6 أكتوبر
تفاصيل حريق مقر مدينة نصر بالنادي الأهلي
وزير العدل يتفقد أعمال تطوير مجمع محاكم دمنهور الابتدائية.. صور
قبل انطلاق الجولة الثالثة.. ترتيب جدول الدوري المصري
انخفضت 10 جنيهات.. هبوط مفاجئ فى سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء
إكسترا نيوز: الاحتلال يفرض عراقيل في إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
رئيس الأعلى للإعلام: هدفنا ضبط المشهد الرياضي ونبذ التعصب.. فيديو وصور
ترامب: أوكرانيا لن تكون جزءا من حلف الناتو
ترامب: ستكون هناك ضمانات لأوكرانيا لكن بعيدا عن الناتو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جمال جورج يكشف تفاصيل وفاة " كيرلس" بعد مشاجرة مع نزلاء بقسم الجيزة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
البهى عمرو

كشف الكاتب الصحفي جمال جورج الكاتب الصحفي المتخصص في الشئون القبطية، تفاصيل وفاة أحد الأشخاص داخل أحد أقسام الشرطة بالجيزة، وقال إن وزارة الداخلية أصدرت بيانا عاجلا بشأن هذه الواقعة،  ذكرت فيها كل شئ وأن الوفاة حدثت بسبب مشاجرة بين النزلاء، وليس تعذيب.

وأضاف الكاتب الصحفي المتخصص في الشئون القبطية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج بتوقيت الشمس، تقديم الإعلامي محمد الغيطي، أن الشاب الذي توفي يبلغ من العمر 22 عامًا، وأن اسمه وائل يوسف خيري واسم الشهرة " كيرلس"، وأنه كان يعمل في شركة توريد الأموال أو تحويل الأموال.

ولفت إلى أن هذا الشاب أصله من منطقة تسمى مغاغة محافظة المنيا، وأن هذا الشاب كان على خلاف مع أحد الأشخاص، ونشبت مشادة بينهم في الشارع، وبناء عليه تم الانتقال لقسم الشرطة.

وأشار إلى أنه بعد وصول الشاب ومن هم كانوا معه تبين أن هؤلاء الأشخاص كانوا قد حررو محضرا ضد هذا الشاب بسبب النصب عليه، وبعد حبس المتهم في القضية لحين عرضه على النيابة نشبت وشادة داخل السجن بينه وبين أحد النزلاء، وعلى أثرها تم نقل للمستشفى وتوفى بعدها.

وأوضح أن اسرة الشاب الراحل، والذي كان متهمًا بسبب نسبه على البعض، هي من حكت تلك الأشياء، وأن ما يردد من قبل جماعة الإخوان الإرهابية كلها ليس لها أساس من الصحة.

تابع أن القصة ليس لها علاقة بأن الشاب مسيحي، ولكن هو مواطن مصري، وأن هناك تحقيقات مستمرة عن الواقعة، والأشخاص الثلاثة المتهمين بضربه تم تحويلهم للنيابة.

ونفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على بعض الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن وفاة أحد الأشخاص داخل أحد أقسام الشرطة بالجيزة بزعم تعرضه للتعذيب .

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن المذكور محبوس بقرار من النيابة العامة بتاريخ 6 الجارى على ذمة قضية نصب ، وبتاريخ 13 الجارى نشبت مشاجرة بين النزيل المذكور وعدد 3 نزلاء تعدوا خلالها عليه بالضرب ، شعر على إثرها بحالة إعياء ، وتم نقله لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج إلا أنه توفى.

وتولت النيابة العامة التحقيق وإضطلعت بسؤال رفقاء المذكور بمحبسه وقررت حبس الثلاثة نزلاء المذكورين على ذمة التحقيقات عقب الإفراج عنهم فى القضايا المحبوسين على ذمتها .

وأضاف المصدر ان ذلك يأتى فى إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من نشر الشائعات واختلاق الأكاذيب لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها وهو ما يدركه الشعب المصرى.

وزارة الداخلية الداخلية تحويل الأموال محافظة المنيا الشرطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي في وفاة طفل بعد تناوله 3 أكياس «إندومي»

بعد التحليل.. مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي حول وفاة طفل النودلز بالمرج

صرف مرتبات أغسطس2025

المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية

حبيبية الشماع وسائق النقل الذكي

بـ100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد

صورة اللاعبة

تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادي سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان؟.. الإفتاء تجيب

البلوجر بطه ضياء

البلوجر بطة بعد ضبطها: لقبي صديقة الطلبة ومشاهد الأفلام المثيرة بفلوس

حريق الأهلي

حريق بالنادي الأهلي بمدينة نصر.. وفرق إطفاء القاهرة تحاول السيطرة عليه

صورة أرشيفية

الأرصاد: كتلة هوائية صحراوية تضرب البلاد والحرارة تصل إلى 44 درجة

ترشيحاتنا

حادثة الطريق الإقليمي

نقابة النقل والمواصلات: نتعرض لتشويه متعمد وهذه تفاصيل أزمة فرع المنوفية

وقفة احتجاجية أمام مقر السفارة الهولندية

الاعتداء على سفارتنا جريمة.. هتافات ضد الجماعة الارهابية أمام السفارة الهولندية بالقاهرة.. فيديو

البطيخ

من 8 طن إلى 500 كيلو فقط.. تراجع استيراد بذور البطيخ وتصنيعه محليًا

بالصور

حبوب منع الحمل... حماية من الحمل لا من الجلطات| اعرفي الفئات الأكثر عرضة

حبوب منع الحمل قد تحمي من الحمل... لكنها لا تحمي من الجلطات اكتشفي الفئات المعرضة
حبوب منع الحمل قد تحمي من الحمل... لكنها لا تحمي من الجلطات اكتشفي الفئات المعرضة
حبوب منع الحمل قد تحمي من الحمل... لكنها لا تحمي من الجلطات اكتشفي الفئات المعرضة

تشييع جثمان الدكتور يحيى عزمي من مسجد الشرطة

جانب من تشيع الجثمان
جانب من تشيع الجثمان
جانب من تشيع الجثمان

لا تتجاهل هذه العلامات.. قد تكون جلطة في الرئة وتهدد حياتك

لا تتجاهل هذه العلامات.. قد تكون جلطة في الرئة وتهدد حياتك
لا تتجاهل هذه العلامات.. قد تكون جلطة في الرئة وتهدد حياتك
لا تتجاهل هذه العلامات.. قد تكون جلطة في الرئة وتهدد حياتك

سهل وسريع .. طريقة عمل كاليماري بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل كاليماري
طريقة عمل كاليماري
طريقة عمل كاليماري

فيديو

ساندي صلاح

تهديدات بعد فضح المتحرش.. ضحية أتوبيس عام تصر على حقها القانوني

فتاة حبست نفسها 25 سنة

25 عامًا في عزلة.. قصة سيدة جزائرية حبست نفسها بسبب رسوب في البكالوريا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد