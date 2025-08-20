امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. ماذا يمتحن الطلاب اليوم؟

تشهد لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 النظام الجديد ، اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025 امتحان الرياضيات البحتة لطلاب علمي رياضة وذلك من الساعة 9 صباحا حتى 11 صباحا

كما تشهد اليوم الأربعاء لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 النظام القديم ، امتحان الجبر والهندسة الفراغية ( الرياضيات البحتة) لعلمي رياضة ، وذلك من 9 صباحا لـ 11 صباحا ، ثم يؤدي طلاب جميع الشعب امتحان الاقتصاد من الساعة 11:30 صباحا لـ 1 ظهراً

وتشهد اليوم الأربعاء أيضا لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا آداء امتحان مقاييس المفاهيم الفيزياء من 9 صباحا لـ 11 صباحا ، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)

وتشهد اليوم لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 في مدارس المكفوفين ، اداء امتحان الاحصاء من 9 صباحا لـ12 ظهرا ، وامتحان اللغة الاجنبية الثانية من 12:30 ظهرا لـ 3 عصراً

إحصائيات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها أبرز إحصائيات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 مؤكدةً ما يلي :

إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني (نظام قديم) يبلغ ١٢١٤٢ طالبا وطالبة.

إجمالى عدد طلاب نظام حديث ١٤٥٩٣٠ طالبا وطالبة.

إجمالى عدد طلاب مدارس المكفوفين ٧ طلاب.

إجمالى عدد طلاب مدارس المتفوقين طالبان.

عدد اللجان ٢٦٧ لجنة على مستوى جميع الجمهورية

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة لجميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 تشدد على منع إصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان سواء للطالب أو الملاحظ ، مع التأكيد على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك .



مواصفات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تكون مواصفات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 بنفس مواصفات امتحانات الدور الأول دون تغيير، حيث ستتضمن ٨٥% لأسئلة الاختيار من متعدد، و15% للأسئلة المقالية.