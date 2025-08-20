قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

التضامن: التدخل السريع يتعامل مع حالات مسنين بلا مأوى في 4 محافظات

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع بالتعامل مع عدد من الاستغاثات الواردة للوزارة بشأن عدد من الحالات للمسنين بلا مأوى في عدد من المحافظات.

فقد تعامل الفريق المركزي مع حالة المسن "م. ي"، يبلغ من العمر ٦٧ عاما، مطلق، ولديه أربعة أبناء ونتيجة لظروف مالية وأسرية أصبح بلا مأوى، وعليه قام الفريق بنقله إلى أحد دور الرعاية الاجتماعية.

كما قام فريق التدخل السريع بالجيزة بالتعامل مع مسن "م. ا"، يبلغ من العمر ٦٥ عاما، كان يعمل نقاشا، ولكن نظرا لتدهور حالته الصحية، حيث إن لديه إصابة بالغضاريف، قام بإجراء عمليتين فأصبح يجلس على كرسي متحرك، وقد تركته زوجته وأبناؤه بدون رعاية، وأصبح بلا مأوى، وتم نقله إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية.

وفى القاهرة، تعامل الفريق مع حالة مسن بلا مأوى يدعى "م. م"، يبلغ من العمر ٧٢ عاما، أعزب يعاني من ضعف حاد في السمع وكسر في الفخذ وغير قادر على الحركة، وقد قام أحد المواطنين بإيوائه، حيث تم التنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية، وتم نقل المسن بأحد سيارات الإسعاف، وتم إجراء التدخلات الطبية اللازمة، وبعد تماثله للشفاء تم نقله إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية لتلقي جميع أوجه الرعاية الاجتماعية.

وفى الدقهلية، تعامل الفريق مع حالة المسن "م. ر"، ويبلغ من العمر ٦٩ عاما، لديه مرض بالأعصاب، متزوج، ولديه ابن وابنة إلا أن ابنه بالسجن وزوجته مصابة بجلطة تمنعها من الحركة، وتقوم الابنة برعاية الأم، ولم تستطع تحمل مسئولية رعاية الأب، وعليه قام الفريق بنقل المسن إلى مستشفى نبروه العام، وتم إجراء الكشف الطبي عليه، وبعد ذلك تم نقله إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية.

وفى الغربية، تعامل الفريق مع حالة مسن بلا مأوى يجلس بجوار محطة قطار طنطا الرئيسى يدعى "ع. م"، يبلغ من العمر 73 عاما، أعزب، كان يعمل عامل يومية بشركة للمحاصيل الزراعية بطنطا، لا يقدر على الحركة.

وتم نقل المسن إلى المستشفى لإجراء التدخلات الطبية اللازمة له، وتم نقله إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية لتلقي جميع أوجه الرعاية الاجتماعية.

هذا ويقوم فريق التدخل السريع بتحقيق سرعة الاستجابة للأزمات والتدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، من رصد تجاوزات ضد نزلاء تلك المؤسسات من الأطفال والمسنين، أو التدخل لإنقاذ الأشخاص الكبار والأطفال بلا مأوى، وذلك عن طريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528)، أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

التدخل السريع وزيرة التضامن بلا مأوى

