الأمن الروسي: مقتل 3 واعتقال 3 آخرين من مجموعة تخريبية أوكرانية في بريانسك
الصحة والأكاديمية الوطنية للتدريب تبحثان تطوير برامج لدعم الكوادر الطبية والإدارية
موسكو: الدفاع الجوي يعلن إسقاط 42 مسيّرة أوكرانية ليلًا فوق 9 أقاليم روسية
الخطيب يتواجد في أحد المستشفيات بأكتوبر من أجل دعم محمد الشناوي
عقد المقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين لمدارس التكنولوجيا التطبيقية ..الأسبوع القادم
باكستان تغرق مرة أخرى... أكثر من 20 وفاة جراء أمطار موسمية شديدة
جيش الاحتلال: المرحلة التمهيدية للسيطرة على غزة بدأت بعمليات مركزة
إصابة 16 شخصًا في حادث تصادم بطريق سفاجا – قنا ومديرية الصحة ترفع درجة الاستعداد
بيصور الفتيات.. القبض على عامل وضع هاتفه في دورة مياه كافيه بالنزهة
موعد إجازة المولد النبوي الشريف.. 3 أيام متتالية
لو أنت من الفئات دي موبايلك وخطك هيتقفلوا خلال أيام..«تنظيم الاتصالات» يحذر
بحث الأوضاع السياسية والأمنية.. مدبولي يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي
رياضة

وسام أبوعلي: اخترت الانتقال إلى كولومبوس كرو من أجل تحقيق البطولات

وسام ابو علي
وسام ابو علي
باسنتي ناجي

شارك الإعلامي أحمد عبد الباسط تصريحات اللاعب وسام أبو علي المنتقل إلى نادي كولومبوس كرو ولاعب الأهلي السابق بشأن رغبته في الانتقال للدوري الأمريكي.

ونقل عبدالباسط، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن وسام أبو علي، قوله: "اخترت الانتقال إلى كولومبوس كرو لأنني أريد تحقيق البطولات".

كان نادي كولومبوس كرو الأمريكي قد أعلن انضمام وسام أبو علي، مهاجم الأهلي السابق، بشكل رسمي.

ونشر النادي صورًا للمهاجم الفلسطيني بقميص الفريق، وعلّق عليها قائلًا: «من التألق على المسرح العالمي إلى كولومبوس».

كما كشف المدير الفني للفريق، الفرنسي ويلفريد نانسي، تفاصيل إصابة وسام أبو علي، موضحًا أنها تتعلق بأوتار الركبة، لكنها ليست خطيرة. وتبقى مدة غياب اللاعب محل متابعة من الجهاز الطبي للفريق.

يُذكر أن نادي كولومبوس الأمريكي تعاقد مع وسام أبو علي بعد مفاوضات مكثفة خلال الفترة الماضية، في صفقة بلغت قيمتها نحو 8.5 مليون يورو شاملة الإضافات، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

من جانبه، كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، تفاصيل مخاطبة النادي الأهلي لاتحاد الكرة من أجل إرسال البطاقة الدولية لوسام أبو علي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن: «خاص.. الأهلي يخاطب اتحاد الكرة لإرسال البطاقة الدولية لوسام أبو علي بعد توقيع العقود مع نادي كولومبوس وتسلم الدفعة الأولى من قيمة الصفقة».

