اتحاد الكرة يعيد قرعة دورى الكرة النسائية اليوم بعد انسحاب الجونة

يجرى الاتحاد المصري لكرة القدم ، ظهر اليوم الأربعاء، قرعة دوري الكرة النسائية للموسم الرياضي 2024-2025،

وتنطلق قرعة بطولة دوري الكرة النسائية في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، بعد انسحاب الجونة.

وأخطر نادي الجونة الاتحاد المصري لكرة القدم، بقراره الانسحاب من منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية لموسم 2025-2026، قبل أيام قليلة من ضربة البداية المقررة في 22 أغسطس الجاري.

وبذلك يصبح الجونة أحدث المنسحبين من البطولة، التي يستعد الاتحاد المصري لكرة القدم لانطلاقتها وسط محاولات لتأمين مشاركة مستقرة للأندية.