الأهلي يصطدم بطموح القادسية في نصف نهائي السوبر السعودي

تقام اليوم مباراة قوية بين القادسية ومنافسه الأهلي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، المقامة حاليا في هونج كونج بمشاركة 4 أندية

موعد مباراة القادسية والأهلي

وتقام مباراة الأهلي والقادسية في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة وتذع عبر قناة ssc السعودية.

ويلعب فريق الأهلي في بطولة كأس السوبر السعودي بعد حصده المركز الرابع في الدوري السعودي، بعد اعتذار الهلال عن المشاركة.

ويشارك فريق القادسية في البطولة بإعتباره وصيف بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويواجه الفائز من مباراة القادسية والأهلي ، النصر في نهائي بطولة كأس السوبر السعودي يوم السبت المقبل.

جدير بالذكر أن بطل السوبر السعودي سيحصل على جائزة مالية قدرها 4 ملايين ريال، فيما ينال الوصيف مليوني ريال، ويحصد الخاسر في دور نصف النهائي على مليون ريال.