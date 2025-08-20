انهيار منزل مأهول بالسكان في الزقازيق.. جثة و4 مصابين والبحث جاري تحت الأنقاض.. والمحافظ يعلن الطواريء بالمستشفيات

شهد شارع مولد النبي بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية وقوع حادث انهيار منزل مكون من 4 طوابق وتم إخطار قوات الدفاع المدني والاسعاف للتواجد في منطقة الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بورود إشارة بوقوع حادث انهيار منزل مكون من 4 طوابق بشارع مولد النبي بمدينة الزقازيق.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف بمحيط الحادث وتواجد قوات الدفاع المدني وجاري البحث عن مصابين أو وفيات.

وجاءت الحصيلة المبدئية لعدد الضحايا لتشمل حالة وفاة و4 مصابين حتى الان وجاري البحث عن السكان تحت الانقاض.

وقد تلقى مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الشرقية ، إخطاراً من رئاسة مركز ومدينة الزقازيق، يفيد بوقوع حادث إنهيار عقار مكون من أرضي و3 طوابق بشارع مولد النبي بمدينة الزقازيق.

المحافظ ينتقل لموقع الانهيار

وعلى الفور انتقل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، يرافقه الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة، لموقع إنهيار العقار لإدارة الموقف على الطبيعة والوقوف على ملابسات الحادث، وتوجيه الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة وجاري حصر الخسائر المادية والبشرية.

وأصدر المحافظ، تعليماته لمدير إدارة الحماية المدنية بالدفع بسيارات الحماية المدنية والتوجه لموقع إنهيار العقار لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإجلاء المتضررين ورفع الأنقاض.

إعلان حالة الطواريء بالمستشفيات

كما وجه محافظ الشرقية، وكيل وزارة الصحه بالتنسيق مع مدير مرفق الإسعاف بالدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وإعلان حالة الطواريء بالمستشفيات المركزية والجامعية، والتأكد من توافر أكياس الدم بها.

كما أمر محافظ الشرقية، بعمل كردون أمني حول العقار المنهار حفاظاً على أرواح المارة والمواطنين لسهولة رفع الأنقاض من خلال رجال الدفاع المدني، وإخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار من قاطنيها مع فصل كافة المرافق العامة بالمنطقة.