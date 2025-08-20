عقب شكاوى أهالي بهنيا بديرب نجم.. رفع عينات من شبكات المياه وتحليلها

كلف المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية المهندس محمد عبد العزيز رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحى بسرعه فحص شكوى أهالي قرية بهنبا بديرب نجم والتأكد من جودة المياه ومطابقتها للمواصفات القياسية.
وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قام رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى بتشكيل لجنة ضمت رئيس فرع مياه الشرب بمدينه ديرب نجم ، وفريق عمل المعمل وشبكات المياه وذلك لفحص عينات مياه وقياس قيمه الكلور المتبقي وكذلك قيمة الإس الهيدروجيني والعكارة للتأكد من صلاحية المياه للإستخدام الآدمي حيث تبين مطابقة المياه للكود المصري وعدم وجود تغير في لون ورائحة وطعم مياه الشرب بالقرية.
قدم الأهالي الشكر للمحافظ وللجهاز التنفيذى لسرعة الإستجابة لشكواهم وفحصها والعمل على حلها فى اسرع وقت ممكن.