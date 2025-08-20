رقم قياسي أفريقي لإسماعيل عز الدين لاعب منتخب الشباب للقوس والسهم

حقق إسماعيل عز الدين لاعب منتخب مصر للشباب للقوس والسهم، رقماً قياسياً أفريقياً بعدما نجح في تسجيل 621 نقطة في بطولة أوروبا للشباب تحت 18 سنة في منافسات 60 متر.

وشارك إسماعيل عز الدين في منافسات فردي الرجال تحت 18 سنة في بطولة أوروبا للشباب، والتي أختتمت منافساتها مؤخراً في سلوفينيا.

وشهدت البطولة مشاركة 393 لاعباً ولاعبة يمثلون 38 دولة، بمشاركة جميع الدول الأوروبية، بجانب مشاركة لاعبين من مصر والإمارات وجنوب أفريقيا.

جدير بالذكر أن آخر بطولة شارك فيها إسماعيل عز الدين مع منتخب مصر كانت البطولة العربية التي أقيمت في تونس التي أقيمت في شهر مايو الماضي.