اللون الأحمر يسيطر على أداء أسواق المال العربية في ختام الأربعاء

أسواق المال العربية ختام الأربعاء:

-ارتفاع المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط

-التباين على المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية

سيطر اللون الأحمر علي تعاملات أسواق المال العربية بختام تعاملات اليوم الأربعاء حيث تراجعت بورصات السعودية ومصر والإمارات وقطر، وتباينت الكويت وارتفعت البحرين ومسقط.

ونستعرض خلال السطور التالية أداء أسواق المال العربية بختام اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025.

بورصة مسقط

أنهى المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط "مسقط 30" تعاملات اليوم الأربعاء، مرتفعاً 0.43 %، بإقفاله عند مستوى 4,938.93 نقطة، رابحاً 21.25 نقطة، مقارنةً بمستوياته في جلسة أمس الثلاثاء.

ودعم المؤشر العام ارتفاع القطاعين المالي والخدمات، وصعد الأول بنسبة 0.42%، وارتفع مؤشر قطاع الخدمات 0.25 %.

وتراجع حجم التداولات اليوم إلى 128.07 مليون ورقة مالية، مقابل 174.67 مليون ورقة مالية بالجلسة السابقة.

بورصة البحرين

أنهت بورصة البحرين تعاملات اليوم على ارتفاع، بدعم أسهم قطاع المال.

ومع ختام تعاملات اليوم، ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.29 بالمائة إلى مستوى 1932 نقطة.

وشهدت بورصة البحرين تعاملات بحجم 57 سهم بقيمة 396.621 ألف دينار.

بورصة الكويت

سيطر التباين على المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت عند إغلاق تعاملات اليوم ، وسط صعود لـ5 قطاعات.

انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.26%، ونزل "العام" بـ0.19%، فيما ارتفع "الرئيسي 50" بنحو 0.09%، وزاد "الرئيسي" بـ0.15%، عن مستوى أمس الثلاثاء.



سجلت البورصة الكويت تداولات في تلك الأثناء بقيمة 89.20 مليون دينار، وزعت على 583.79 مليون سهم، بتنفيذ 28.95 ألف صفقة.



وشهدت الجلسة ارتفاعاً بـ5 قطاعات على رأسها المواد الأساسية بـ2.24%، بينما تراجعت 8 قطاعات أخرى في مقدمتها منافع بـ0.58%.

بورصة مصر

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تداولات الأربعاء، ليغلق المؤشر الرئيسي قرب حاجز 35700 نقطة، بضغط مبيعات عربية وأجنبية.

وفي ختام اليوم، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة “EGX30” بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 35731 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “EGX70” متساوي الأوزان بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 10693 نقطة، فيما هبط المؤشر الأوسع نطاقاً “EGX100” متساوي الأوزان 1.15% عند مستوى 14323 نقطة.

وتم التداول خلال التعاملات على 1.6 مليار سهم، بقيمة تداول بلغت 5.3 مليار جنيه عبر 126.8 ألف عملية، من خلال التعامل على 219 سهماً خلال الجلسة، ارتفع منها 47 سهماً، وتراجعت أسعار 150 سهماً، في حين استقرت أسعار 22 سهماً دون تغيير.

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات المصريين وحدهم نحو الشراء في الأسهم بصافي قيمة 173.26 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع بصافي قيمة 94.4 مليون جنيه و 1.3 مليون جنيه على التوالي.

مؤشر الأسهم السعودية

أنهى سوق الأسهم السعودية "تداول"، جلسة اليوم بتراجع هامشي، وسط هبوط 3 قطاعات كبرى بقيادة قطاع الطاقة، وخالف قطاع البنوك الاتجاه ليقلص خسائر المؤشر.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" متراجعاً 0.03% بخسائر بلغت 3.64 نقطة، هبط بها إلى مستوى 10,878.07 نقطة.

وارتفعت قيم التداول إلى 4.21 مليار ريال، من خلال 196.58 مليون سهم، مقابل 4.02 مليار ريال، بتداولات بلغت 256.7مليون سهم بنهاية جلسة أمس الثلاثاء.

وجاء إغلاق 13 قطاعاً باللون الأحمر، بقيادة 3 قطاعات كبرى تصدرها قطاع الطاقة بتراجع نسبته 0.68%، وهبط قطاع المواد الأساسية 0.35%، وسجل قطاع الاتصالات تراجعاً نسبته 0.27%.

وشهدت بقية القطاعات أداءً إيجابياً، بصدارة قطاع البنوك الذي خالف أداء القطاعات الكبرى بعد صعوده 0.74%، تلاه قطاع الخدمات المالية بارتفاع نسبته 0.70%.

وسجل السوق الموازي أداءً سلبياً، ليغلق مؤشر (نمو حد أعلى) متراجعاً 0.52%، بخسائر بلغت 139.91 نقطة، هبطت به إلى مستوى 26,629.95 نقطة.

أسواق المال الإماراتية

تراجعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات الأربعاء، وسط ترقب ندوة جاكسون هول التي يعقدها مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع سعيًا لمؤشرات حول مسار السياسة النقدية.

ووفق بيانات التداول، تكبد سوق دبي المالي خسائر قدرها 3 مليارات درهم، وبلغت خسائر سوق أبوظبي للأوراق المالية 6 مليارات درهم، بإجمالي خسائر بلغت 9 مليارات درهم.

واستقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 1.424 مليار درهم، توزعت على 31.623 ألف صفقة.

ومع ختام تعاملات اليوم، تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.46 % إلى مستوى 6122 نقطة، وسط تعاملات بحجم 320.206 مليون سهم بقيمة 449.072 مليون درهم.

وسجلت القيمة السوقية لأسهم دبي 1.029 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 1.035 تريليون درهم بختام تعاملات الثلاثاء، بخسائر بلغت 6 مليار درهم.

في حين تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.05 % إلى مستوى 10204 نقطة، وسط تعاملات بحجم 290.938 مليون سهم بقيمة 975.707 مليون درهم.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 3.127 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 3.130 تريليون درهم بختام تعاملات الثلاثاء، بخسائر بلغت 3 مليار درهم.

بورصة قطر

أغلقت بورصة قطر تعاملات اليوم منخفضة؛ بضغط تراجع 6 قطاعات.



تراجع المؤشر العام بنسبة 1.61% ليصل إلى النقطة 11306.78، فاقداً 184.81 نقطة عن مستوى أمس الثلاثاء.



أثر على الجلسة تراجع 6 قطاعات على رأسها قطاع النقل بـ1.95%، بينما ارتفع قطاع التأمين وحيداً بـ0.11%.

تراجعت السيولة إلى 369.07 مليون ريال، مقابل 400.14 مليون ريال أمس الثلاثاء، وانخفضت أحجام التداول عند 136.48 مليون سهم، مقارنةً بـ151.7 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 24.01 ألف صفقة، مقابل 20.13 ألف صفقة أمس.