خالد عكاشة: غياب القانون الدولي في الحرب الأوكرانية أخطر ما يكون

أكد العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن فرنسا وألمانيا تتحركان ببطء في التعامل مع الأزمة الأوكرانية منذ إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، مشيرًا إلى أن ما قُدم من دعم لكييف؛ لم يحقق الاطمئنان داخل الدول الأوروبية، التي بدأت تشعر بأنها قد تنزلق إلى مواجهة شاملة تعيد أجواء الحرب العالمية.

وأوضح "عكاشة"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأربعاء، أن أوكرانيا أصبحت خط الدفاع الأول عن الغرب، غير أن هناك وعودًا دولية سابقة لم يتم الوفاء بها، من بينها التزامات بعدم توسع حلف الناتو بالقرب من روسيا، وكذلك تخلي كييف عن قدراتها النووية، مشددًا على أن هذه الوعود كانت شفوية ولم يتم تثبيتها باتفاقيات ملزمة، وهو ما انعكس على مجريات الصراع الحالي.

وأشار إلى أن أوروبا اكتشفت متأخرًا عجزها عن بناء قدرات استراتيجية ذاتية، واعتمادها شبه الكامل على حلف الناتو، في الوقت الذي تفتقر فيه إلى الكوادر والخبرات اللازمة لإدارة صراع بهذا الحجم أمام روسيا.

واعتبر أن أخطر ما يميز هذه الحرب هو غياب القانون الدولي، لافتًا إلى أن استدعاء مشاهد الحرب العالمية الثانية أصبح حاضرًا يوميًا في النقاشات الأوروبية، خصوصًا مع اقتراب روسيا من فرض تسوية قسرية على أوكرانيا تتضمن التنازل عن أجزاء من أراضيها.

وحذر من أن قبول مثل هذه التسوية بالقوة يفتح الباب أمام نمط جديد مقلق في العلاقات الدولية، يقوّض أسس الشرعية الدولية ويثير المخاوف من أن يكون الدور لاحقًا على دول أوروبية أخرى.