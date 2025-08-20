قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير السياحة: المتحف المصري الكبير صرح عالمي ينتظره العالم أجمع
أستاذ دراسات إسرائيلية: نتنياهو في مأزق حقيقي.. واجتياح غزة سيكلف إسرائيل خسائر فادحة
لمن يمشون مسافات طويلة .. هل ارتداء الشبشب يضر بالقدم؟
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 21 أغسطس 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
أول فوز له في الدوري.. بتروجيت يهزم وادي دجلة بهدف بدر موسى
قائمة الزمالك لمواجهة مودرن سبورت في الدوري
سامح الصريطي عن انضمامه للجبهة الوطنية: المرحلة الجديدة تفتح ذراعيها لكل الأفكار والآراء
شرطة دبي تُفشل محاولة سرقة ماسة وردية بـ25 مليون دولار وتستعيدها في وقت قياسي|فيديوجراف
دياب اللوح: التحرك المصري وراء تحول الموقف الدولي والاعتراف بفلسطين
شريف خير الله يكشف تفاصيل نجاته من الغرق بالساحل الشمالي
10 خطوات لإيقاف نزيف الأنف في الصيف
هل يجوز أداء صلاة القيام والوتر قبل منتصف الليل؟.. الإفتاء توضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

دويتو بين إيهاب توفيق وكنزي تركي في مهرجان القلعة الـ 33

كنزي تركي وإيهاب توفيق
كنزي تركي وإيهاب توفيق
قسم الفن

شاركت المطربة الشابة كنزي تركي، النجم إيهاب توفيق في حفله الذي أقيم اليوم بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء الـ33، حيث قدمت دويتو غنائي مميز معه على المسرح.

كنزي وإيهاب، حضرا إلى الحفل بصحبة مدير أعمالهما المنتج تامر عبدالمنعم، وقدما على خشبة المسرح أغنية "الله عليك يا سيدي" التي حازت على إعجاب الجمهور الكبير الحاضر.

وحرص إيهاب توفيق، في بداية الحفل على توجيه الشكر لوزارة الثقافة ووزارة السياحة ودار الأوبرا علي نجاح مهرجان القلعة هذا العام، وقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيه ومنها "سحراني، ملهمش في الطيب، تترجى فيا، على إيدك ميل، يا أسمراني" كما قدم أغنيته الجديدة "في حد شافنا" والتي نالت استحسان الجميع.

على صعيد آخر، تستعد كنزي لطرح ديو غنائي جديد يحمل عنوان "ليه هتعاتب في الناقص"، وهو عمل يجمعها بالنجم إيهاب توفيق، من كلمات الشاعر عبدالرحمن سردينة، وألحان الموسيقار عزيز الشافعي، وتوزيع الموسيقي أحمد عادل، إنتاج تامر عبدالمنعم.

وفي سياق متصل، تستعد كنزي لطرح أغنية جديدة بعنوان "مغامرة" من إنتاج شركة PMG للمنتج تامر عبدالمنعم، كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي من أمين نبيل.

الجدير بالذكر أن كنزي تركي، استطاعت أن تحقق نجاحًا كبيرًا مؤخرًا من خلال أغنية "فرح أخويا" التي أطلقتها وحققت انتشارًا واسعًا على موقع "يوتيوب" ومنصات الموسيقى الرقمية بالإضافة إلى انتشارها على محطات الراديو المختلفة. الأغنية من كلمات بهاء الدين محمد، ولحن مدين، وتوزيع موسيقي وسام عبدالمنعم.

كما سبق لكنزي أن قدمت أغنية فيلم "قصة حب" الذي جمع بين أحمد حاتم وهنا الزاهد في البطولة، وحققت الأغنية نجاحًا مميزًا مع عرض الفيلم.

إيهاب توفيق كنزي تركي مهرجان القلعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير العمل محمد جبران

الشغل من 5 الفجر لـ 12 الظهر.. أول رد من وزير العمل على المقترح البرلماني | فيديو

مرتبات شهر أغسطس

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد قرار الحكومة

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات.. رابط مباشر للاطلاع عليها

شاكر محظور دلوقتي

استمرار حبس.. قرار عاجل بشأن البلوجر شاكر محظور

حالة الطقس

تحذيرات الأرصاد: طقس حار غدا وشبورة ورياح على جنوب الصعيد

انقطاع المياه .. أرشيفية

انقطاع المياه في الجيزة .. تعرف على الموعد والمناطق المتأثرة

موعد افتتاح حديقة الحيوان 2025

افتتاح حديقة الحيوان.. سعر التذكرة هيوصل كام؟

الطقس في مصر

الأرصاد: استمرار الأجواء المستقرة غدا.. وأمطار ببعض المحافظات

ترشيحاتنا

البابا تواضروس

من كيهك إلى صوم العذراء.. تأملات البابا تواضروس في محطات النعمة

البابا تواضروس

حكايات الشجرة المغروسة (9).. لقاءات يومية وسنوية مع السيدة العذراء في اجتماع الأربعاء

قش الأرز

من رماد إلى أسمدة وأعلاف| قش الأرز ثروة قومية للمزارعين.. والفلاحين: الطن يتراوح من 50 لـ100 جنيه

بالصور

عشان تحمي نفسك من السكر والشبكية والقلب .. إليك مُكملات غذائية تحمي من الأمراض المزمنة

مكملات غذائية
مكملات غذائية
مكملات غذائية

10 خطوات لإيقاف نزيف الأنف في الصيف

نزيف الانف
نزيف الانف
نزيف الانف

ارتفاع ضحايا عقار الزقازيق المنهار إلى 6 وفيات و6 مصابين

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

تدمر الدماغ| ديدان تتسلل للمخ وتسبب أمراض خطيرة.. موجودة في 6 أكلات

ديدان
ديدان
ديدان

فيديو

فشل عملية سرقة في ٨ ساعات

شرطة دبي تُفشل محاولة سرقة ماسة وردية بـ25 مليون دولار وتستعيدها في وقت قياسي|فيديوجراف

الشعرية سريعة التحضير مسرطنة

الصحة تحسم الجدل.. حقيقة احتواء الشعرية سريعة التحضير على مواد مسرطنة

كلمات والد الشناوي

رحلة محمد الشناوي بعيون والده.. اعترافات مؤثرة قبل الرحيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد