دويتو بين إيهاب توفيق وكنزي تركي في مهرجان القلعة الـ 33

شاركت المطربة الشابة كنزي تركي، النجم إيهاب توفيق في حفله الذي أقيم اليوم بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء الـ33، حيث قدمت دويتو غنائي مميز معه على المسرح.

كنزي وإيهاب، حضرا إلى الحفل بصحبة مدير أعمالهما المنتج تامر عبدالمنعم، وقدما على خشبة المسرح أغنية "الله عليك يا سيدي" التي حازت على إعجاب الجمهور الكبير الحاضر.

وحرص إيهاب توفيق، في بداية الحفل على توجيه الشكر لوزارة الثقافة ووزارة السياحة ودار الأوبرا علي نجاح مهرجان القلعة هذا العام، وقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيه ومنها "سحراني، ملهمش في الطيب، تترجى فيا، على إيدك ميل، يا أسمراني" كما قدم أغنيته الجديدة "في حد شافنا" والتي نالت استحسان الجميع.

على صعيد آخر، تستعد كنزي لطرح ديو غنائي جديد يحمل عنوان "ليه هتعاتب في الناقص"، وهو عمل يجمعها بالنجم إيهاب توفيق، من كلمات الشاعر عبدالرحمن سردينة، وألحان الموسيقار عزيز الشافعي، وتوزيع الموسيقي أحمد عادل، إنتاج تامر عبدالمنعم.

وفي سياق متصل، تستعد كنزي لطرح أغنية جديدة بعنوان "مغامرة" من إنتاج شركة PMG للمنتج تامر عبدالمنعم، كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي من أمين نبيل.

الجدير بالذكر أن كنزي تركي، استطاعت أن تحقق نجاحًا كبيرًا مؤخرًا من خلال أغنية "فرح أخويا" التي أطلقتها وحققت انتشارًا واسعًا على موقع "يوتيوب" ومنصات الموسيقى الرقمية بالإضافة إلى انتشارها على محطات الراديو المختلفة. الأغنية من كلمات بهاء الدين محمد، ولحن مدين، وتوزيع موسيقي وسام عبدالمنعم.

كما سبق لكنزي أن قدمت أغنية فيلم "قصة حب" الذي جمع بين أحمد حاتم وهنا الزاهد في البطولة، وحققت الأغنية نجاحًا مميزًا مع عرض الفيلم.