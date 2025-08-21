قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جهات التحقيق تفحص ثروة نورهان حفظي بعد القبض عليها
ألمانيا: اعتقال روسي خطط لمهاجمة السفارة الإسرائيلية في برلين بعد تدريبه مع داعش
أحمد بلال يفتح النار على رمضان صبحي: عنده 28 سنة ومابيقدرش يجري
الجنائية الدولية ترفض العقوبات الأمريكية وتصفها بهجوم على العدالة الدولية
عودة مسمار الوسط.. موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة والقنوات الناقلة
ساعة صلاح وبدلته تخطفان الأنظار من جوائز الأفضل.. كم سعر الإطلالة؟
حماس: عملية "عربات جدعون 2" إمعان في حرب الإبادة ضد غزة
اكتمال الحجز في عمرة المولد النبوي بنقابة الصحفيين.. وفتح التسجيل المبكر لعمرة رجب
بعد القبض عليها.. مفاجآت عثر عليها بشنطة البلوجر نورهان حفظي
تقارير عبرية: تصاعد محاولات حماس خطف جنود داخل غزة
القبض على البلوجر نورهان حفظي بتهمة نشر فيديوهات مخلة
هربا من عذاب زوجها.. مصرع سيدة قفزت من البلكونة في أوسيم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

البحر غدار.. شريف خير الله يحكي تفاصيل نجاته من الغرق بالساحل الشمالي

شريف خير الله
شريف خير الله
إسراء صبري

وجه الفنان شريف خير الله رسالة تحذيرية لرواد الشواطئ بعد تعرضه لحادث الغرق في الساحل الشمالي، مؤكدًا أن الاستهانة بالبحر قد تكون قاتلة حتى لو كانت المياه ضحلة.

وقال خير الله خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" المذاع عبر قناة صدى البلد : "المياه حتى لو واصلة للركبة أو الوسط مش معناها إنك في أمان، البحر غدار وممكن يخطفك في ثانية".

وطالب بضرورة توخي الحذر عند السباحة وعدم الاعتماد على أن مستوى المياه المنخفض يمثل ضمانة للسلامة، مشددًا على أن الحوادث البحرية قد تقع في لحظة غير متوقعة.

واسترسل: "الحمد لله ربنا نجاني على إيده، وبعدها قعدت نص ساعة مش موزون وعنيا مزغللة".

شريف خير الله الساحل الشمالي نهال طايل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير العمل محمد جبران

الشغل من 5 الفجر لـ 12 الظهر.. أول رد من وزير العمل على المقترح البرلماني | فيديو

انقطاع المياه .. أرشيفية

انقطاع المياه في الجيزة .. تعرف على الموعد والمناطق المتأثرة

حالة الطقس

تحذيرات الأرصاد: طقس حار غدا وشبورة ورياح على جنوب الصعيد

موعد افتتاح حديقة الحيوان 2025

افتتاح حديقة الحيوان.. سعر التذكرة هيوصل كام؟

أحمد شيبه

مفاجأة مدوية.. نجل شقيقة أحمد شيبة المتهم الأول في سرقته

الطقس في مصر

الأرصاد: استمرار الأجواء المستقرة غدا.. وأمطار ببعض المحافظات

شريف الدسوقي

شريف الدسوقي يكشف حقيقة تسبب بدرية طلبة في بتر قدمه

الدولار

40 جنيه قريبا| خطة النواب تكشف مفاجأة عن تراجع سعر الدولار

ترشيحاتنا

بنيامين نتنياهو

إعلام إسرائيلي: نتنياهو غير معني بالهدنة مع حماس

أرشيفية

إعلام إسرائيلي: جانتس يجري مشاورات بشأن العودة للحكومة لتنفيذ صفقة تبادل الأسرى

إيتمار بن غفير

بن غفير يجبر الأسرى الفلسطينيين على مشاهدة صور الدمار الذي خلّفته الحرب داخل السجون

بالصور

لوك جديد.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

موجز أخبار جنوب سيناء.. حركة تغيرات محدوة الغمريني بسانت كاترين وعلام لشرم الشيخ

المحافظ
المحافظ
المحافظ

إطلالة جذابة.. هاجر أحمد تستعرض جمالها في أحدث ظهور

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

عشان تحمي نفسك من السكر والشبكية والقلب .. إليك مُكملات غذائية تحمي من الأمراض المزمنة

مكملات غذائية
مكملات غذائية
مكملات غذائية

فيديو

فشل عملية سرقة في ٨ ساعات

شرطة دبي تُفشل محاولة سرقة ماسة وردية بـ25 مليون دولار وتستعيدها في وقت قياسي|فيديوجراف

الشعرية سريعة التحضير مسرطنة

الصحة تحسم الجدل.. حقيقة احتواء الشعرية سريعة التحضير على مواد مسرطنة

كلمات والد الشناوي

رحلة محمد الشناوي بعيون والده.. اعترافات مؤثرة قبل الرحيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد