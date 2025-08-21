البحر غدار.. شريف خير الله يحكي تفاصيل نجاته من الغرق بالساحل الشمالي

وجه الفنان شريف خير الله رسالة تحذيرية لرواد الشواطئ بعد تعرضه لحادث الغرق في الساحل الشمالي، مؤكدًا أن الاستهانة بالبحر قد تكون قاتلة حتى لو كانت المياه ضحلة.

وقال خير الله خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" المذاع عبر قناة صدى البلد : "المياه حتى لو واصلة للركبة أو الوسط مش معناها إنك في أمان، البحر غدار وممكن يخطفك في ثانية".

وطالب بضرورة توخي الحذر عند السباحة وعدم الاعتماد على أن مستوى المياه المنخفض يمثل ضمانة للسلامة، مشددًا على أن الحوادث البحرية قد تقع في لحظة غير متوقعة.

واسترسل: "الحمد لله ربنا نجاني على إيده، وبعدها قعدت نص ساعة مش موزون وعنيا مزغللة".