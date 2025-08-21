محمد عطية الفيومي: توقعات بمزيد من تراجع الأسعار بسبب ارتفاع الجنيه

توقع الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، مزيدًا من تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة بعد أن استغلت الحكومة ارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، منذ أبريل الماضي، لتوجيه الشركات العاملة في البلاد نحو خفض عاجل لأسعار السلع الأساسية.

أوضح الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم أن الدولار شهد تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، حيث انخفض من مستوى 51.60 جنيهًا في أبريل إلى 48.33 جنيهًا في منتصف أغسطس الحالي.

وأكد الفيومي أن معدلات التضخم في المدن المصرية شهدت تباطؤًا خلال يوليو 2023، حيث سجّل المؤشر السنوي لأسعار المستهلكين 13.9%، انخفاضًا من 14.9% في يونيو، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ويقيس المؤشر الأسعار في المناطق الحضرية، أي المدن والمراكز الحضرية دون القرى والمناطق الريفية.

وأشار الفيومي إلى أن مبادرة مجلس الوزراء الأخيرة لحث التجار على خفض أسعار السلع قد تؤدي إلى تراجع إضافي في معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة، لكنه توقع أن يكون هذا التأثير قصير المدى، حال حدوث أي زيادة في أسعار الكهرباء أو الوقود في أكتوبر المقبل، إضافة إلى أي انخفاض جديد في قيمة الجنيه أمام الدولار، الذي قد يزيد الضغوط التضخمية مجددًا.