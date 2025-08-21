قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

التمثيل التجاري والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية يضعان خطة للتوسع في 24 سوقًا جديدا

عبد العزيز الشريف
عبد العزيز الشريف
ولاء عبد الكريم

عقد الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس جهاز التمثيل التجاري، اجتماعًا عبر خاصية الفيديو كونفرانس مع عبد الحميد دمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وذلك في إطار جهود تنمية الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية.

وأكد الشريف أن الاجتماع تناول آليات تعزيز التعاون مع المجالس التصديرية لتعظيم الاستفادة من جهود المكاتب التجارية بالخارج، من خلال ما توفره من دراسات تسويقية وتقارير عن الأسواق المستهدفة، بجانب المعلومات الخاصة بالاشتراطات الفنية للتصدير والمواصفات المطلوبة. كما أشار إلى الدور الحيوي للتمثيل التجاري في ترتيب البعثات الترويجية والمشاركة بالمعارض الدولية، وعقد لقاءات مع كبار المستوردين لفتح آفاق جديدة أمام الصادرات المصرية.

من جانبه، أوضح دمرداش أن المجلس يستهدف الوصول بصادرات الحاصلات الزراعية إلى 7 مليارات دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي يتراوح بين 10 و12%، مشيرًا إلى أن المجلس يعمل بالتوازي مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية الذي يسعى لتحقيق 12 مليار دولار في نفس العام، ليصل الإجمالي المستهدف إلى 19 مليار دولار. وكشف عن خطة لفتح نحو 24 سوقًا جديدًا، خاصة في دول جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، والتي ساهمت في تحقيق طفرات تصديرية خلال السنوات الأخيرة.

كما أضاف أن النفاذ إلى الأسواق الجديدة يستغرق ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام من المفاوضات الفنية مع الجهات المعنية في تلك الدول، بالتعاون مع الحجر الزراعي المصري، موضحًا أن الحاصلات الزراعية المصرية تصل حاليًا إلى 120 دولة، وأن هناك مفاوضات جارية مع أسواق جديدة في آسيا وأفريقيا، بالإضافة إلى بدء تصدير محاصيل جديدة مثل التوت الذي يلقى اهتمامًا عالميًا متزايدًا.

واختتم الشريف بالتأكيد على الاتفاق مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية لتزويد جهاز التمثيل التجاري بخطط التصدير والمواسم الخاصة بالمنتجات ذات الميزة التنافسية، بما يتيح للمكاتب التجارية بالخارج العمل على تسهيل نفاذ تلك المنتجات للأسواق الخارجية، مع موافاة المجلس بالفرص التصديرية المتاحة عالميًا، بما يسهم في تحقيق المستهدفات التصديرية لمصر خلال السنوات المقبلة.

عبد العزيز الشريف وزارة التجارة عبد الحميد دمرداش

