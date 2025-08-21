قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

مواصلة البحث عن جثمان شاب غرق في نهر النيل بسوهاج .. القصة الكاملة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

لم تكن شواطئ قرية جزيرة العساكرة التابعة لمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، في ذلك اليوم، سوى مسرحًا لمأساة إنسانية مؤلمة، بعدما ابتلع نهر النيل شابًا في مقتبل العمر، تاركًا وراءه حالة من الذهول والحزن بين أهالي القرية.

البداية كانت بإخطار تلقّاه اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بغرق شاب داخل نهر النيل بجوار محطة المياه الجديدة.

تفاصيل الواقعة

على الفور، تحرّكت القيادات الأمنية، يرافقها فريق من رجال الإنقاذ النهري، حيث جرى الدفع بعدد من الغواصين لتمشيط المنطقة في محاولة لانتشال الجثمان، بينما فرضت قوات الشرطة كردونًا أمنيًا حول المكان لمنع التزاحم وحماية الأهالي المتجمهرين.

التحريات الأولية كشفت أن الضحية يُدعى حمودة ع. ع.، يبلغ من العمر 19 عامًا، وينتمي إلى قرية الشيخ سعيد التابعة لمجلس قروي برديس بمركز البلينا.

وبينما كان يتواجد في مياه النيل، باغته التيار المائي القوي، فسحبه بعيدًا عن أعين من كانوا بالجوار، ليختفي فجأة في أعماق النهر.

المشهد كان يفطر القلوب؛ عشرات الأهالي اصطفوا على ضفاف النيل، يترقبون بوجوه شاحبة أخبارًا عن العثور على الشاب، بينما تواصل قوات الإنقاذ الليل بالنهار في محاولاتهم الحثيثة لانتشال الجثمان.

وفي ختام الواقعة، تم تحرير المحضر اللازم بالحادث، وأُخطرت النيابة العامة التي كلفت فريق البحث الجنائي باستكمال التحريات.

كما وجّهت باستمرار عمليات التمشيط لحين استخراج الجثمان، في وقت لا تزال فيه عيون الأهالي معلقة بمياه النيل، على أمل أن تنتهي المأساة برؤية جثمان ابنهم.

