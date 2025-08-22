قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

طرق التخلص من الأبراص فورا

الابراص
الابراص
ريهام قدري

الأبراص من أكثر الزواحف المزعجة اللي بتظهر في الصيف داخل البيوت، ووجودها يكون مرتبطا بالحرارة والرطوبة ووجود الحشرات الصغيرة.. بعض الطرق للتخلص منها في المنزل:

طرق طبيعية للتخلص من الأبراص:

سد الفتحات والشقوق

أول وأهم خطوة هي غلق أي فتحات في الشبابيك، الأبواب، أو شقوق الحيطان، لأنها الطريق الأساسي لدخول الأبراص.
تركيب سلك على الشبابيك بيقلل جداً دخولها.

التقليل من الحشرات

الأبراص تتغذى على الذباب والناموس والصراصير، فالتقليل من وجود الحشرات يقلل من وجودها.
استخدام مصايد حشرات أو بخاخ طبيعي (زي زيت الليمون أو النعناع).

استخدام روائح طاردة

الأبراص تكره بعض الروائح مثل:

الثوم: فصوص ثوم في أماكن ظهورها.
البصل: شرائح بصل قريبة من الفتحات.
الفلفل الأسود أو مسحوق القهوة: رشها في الأركان.
زيت الكافور أو النعناع: مسح الأرضية أو رش رذاذ مخفف.

قشر البيض

وضع قشر بيض في أماكن متفرقة يخوف الأبراص لأنه يوحي بوجود حيوان أكبر (مثل الطيور).

استخدام المصايد

في مصايد لاصقة خاصة للزواحف بتباع في محلات أدوات المنزل، ممكن تحطيها في الأماكن اللي بتظهر فيها.

الإضاءة

الأبراص تنجذب للضوء لأنه يجذب الحشرات، قللي من الإضاءة القوية عند النوافذ أو بدليها بإضاءة صفراء.

 أشياء يفضل تجنّبها:

رش الأبراص بالمبيدات مش فعال أوي وممكن يخليها تختفي مؤقتًا وترجع.
محاولة قتلها باليد خطر وبيسبب توتر في البيت، الأفضل الطرق الطاردة والوقائية.

