حماس: ندعو العالم للضغط على إسرائيل لوقف العدوان ضد غزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن حماس، قالت ندعو العالم للضغط على إسرائيل لوقف العدوان على غزة، وأن الاحتلال يمارس حرب إبادة وتجويع بحق شعبنا في قطاع غزة.



وجاء أيضًا ندعو لمحاكمة قادة الاحتلال بعد المجازر التي ارتكبوها في غزة.

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن حكومته "على وشك إنهاء الحرب في غزة"، مشددًا على أن "القضاء على المعقل الأخير لحماس أمر ضروري لتحقيق السلام الدائم"، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأضاف نتنياهو، أن الاحتلال سيواصل السيطرة على غزة حتى في حال تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مؤكدًا أن الحرب يمكن أن تتوقف "اليوم" إذا ما ألقت حركة حماس سلاحها وأفرجت عن المحتجزين.

وشدد على أن أهداف الاحتلال لا تزال كما هي: إطلاق سراح جميع المحتجزين ونزع سلاح حماس.

وفي السياق ذاته، قال نتنياهو إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعم "بشكل كامل" الأهداف العسكرية التي تسعى إسرائيل لتحقيقها في غزة، وعلى رأسها السيطرة على مدينة غزة و"القضاء على حماس".

