وزير الرياضة يبحث مع مجلس إدارة اتحاد شباب المصريين بالخارج تعزيز التعاون المشترك

عبدالله هشام

التقى اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمجلس إدارة اتحاد شباب المصريين بالخارج برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وذلك لبحث وتعزيز التعاون بين الوزارة والاتحاد خلال الفترة المقبلة.

تناول اللقاء الاطلاع على العديد من المبادرات والمشروعات التي سوف يقوم بتنفيذها الاتحاد بالتعاون مع الوزارة خلال الفترة المقبلة والتي منها أولمبياد الشباب وملتقى شباب المصريين فى الداخل والخارج .

كما تطرق اللقاء الى بحث سبل تعزيز التواصل بين الشباب المصري في الخارج ووزارة الشباب والرياضة ، بالإضافة الى مناقشة العديد من  المبادرات  التي تهدف إلى دعم الشباب المصريين المغتربين وتعزيز مشاركتهم في مختلف الأنشطة الشبابية والرياضية والثقافية والفنية المختلفة.

وأشار الدكتور أشرف صبحي  وزير الشباب والرياضة إلى الدور الكبير والهام الذي قام به اتحاد شباب المصريين بالخارج في عملية اقتراع المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ  والتي أقيمت مؤخراً بالسفارات والقنصليات المصرية،  كما اثنى  الوزير على ملتقى مكافحة الهجرة غير الشرعيه وتدريب الشباب المصرى لسوق العمل الدولى والذي أقيم بمحافظة بورسعيد .

وأشار صبحي إلى حرصه  الشديد على تقديم الدعم اللازم لأبنائنا المصريين بالخارج ، مضيفاً  أن وزارة الشباب والرياضة دائماً  ما تسعى بكل جهودها لتعزيز أواصر الترابط  بين جميع  فئات المجتمع المصري في داخل  أو خارج البلاد .

كما توجه الدكتور محمود حسين رئيس اتحاد  شباب المصريين بالخارج ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بالشكر على الدعم للاتحاد والذي قدمته الوزارة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وايضاً  على النجاح الكبير الذي حدث في ختام الملتقى الثاني ببورسعيد والذي نُظم تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ، ولاقى صدى كبيرا على مستوى الدول المختلفة.

