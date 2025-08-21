قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خاص| التنظيم والإدارة يكشف موعد امتحانات مسابقة 25 ألف معلم مساعد لغة عربية
وزير الاستثمار: الحكومة تهتم بدراسة التحديات التي تواجه قطاع التشييد والبناء
توربيني البحيرة.. الإعدام لـ المتهم بالتعدي على صغار في كفر الدوار
سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن.. ارتفاع مفاجئ يطال جميع الأعيرة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بالفشل في عملية خان يونس ويكشف تفاصيلها الكاملة
بعد انتشار الفيديو.. القبض على 5 أشخاص يتعاطون البودر بسوق العبور
المشدد 15 سنة لغفير خصوصى لاتهامه باستدراج طفلة والتعدى عليها بالقناطر
عاود التراجع.. سعر الدولار مقابل الجنيه مساء تعاملات اليوم الخميس
الصور الأولى لمصابي حادث طريق مطروح الإسكندرية
الشغل من 5 الفجر لـ 12 الظهر.. وزير العمل يعلق ومقدمة المقترح تكشف الهدف
وزير السياحة والآثار: الاكتشافات الأثرية في مصر أبهرت العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مصر المستقبل: قمة السيسي وبن سلمان شراكة إستراتيجية لمواجهة التحديات الإقليمية

المهندس طارق عناني، أمين شئون المصريين بالخارج
المهندس طارق عناني، أمين شئون المصريين بالخارج
حسن رضوان

قال المهندس طارق عناني، أمين شئون المصريين بالخارج، وعضو الأمانة العامة بحزب "مصر المستقبل"، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للملكة العربية السعودية تلبيةً لدعوة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تؤكد على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتُمثل فرصة حقيقية لتعزيز الشراكة في كافة المجالات، بدءًا من السياسة والأمن ووصولًا إلى الاقتصاد والتنمية.

وأضاف "عناني"، في بيان، أن زيارة الرئيس السيسي للسعودية تأتي في لحظة بالغة الحساسية، حيث تواجه المنطقة تحديات كبيرة، أبرزها الوضع في قطاع غزة والتوترات الإقليمية، وتُظهر هذه الزيارة حرص القيادة السياسية في البلدين على التشاور والتنسيق المستمر، بهدف توحيد المواقف وصياغة رؤية مشتركة لمواجهة الأزمات، وتُعد الشراكة بين مصر والسعودية، أكبر دولتين عربيتين، حجر الزاوية لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.

وأوضح أن الجانب الاقتصادي سيكون له حضورًا قويًا في هذه الزيارة، خاصة وأن اللقاء سيعُقد في مدينة نيوم، وهو ما يحمل دلالة واضحة على الاهتمام المشترك بالمشروعات التنموية الكبرى، وبحث تعزيز الاستثمارات المشتركة، حيث أن السعودية هي أكبر مستثمر عربي في مصر، وتهدف الزيارة إلى جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، علاوة على الشراكة في المشاريع المستقبلية، حيث يُمكن للشركات المصرية الاستفادة من المشاركة في مشاريع نيوم الضخمة، مما يفتح آفاقاً جديدة أمام قطاع المقاولات ويُزيد من تدفق العملات الأجنبية لمصر.

ولفت إلى أنه في ظل التغيرات العالمية، تسعى القيادة السياسية في كلا البلدين إلى تنسيق مواقفهما لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المنطقة، من خلال تعزيز التبادل التجاري وإزالة العوائق التي قد تعترض حركة الصادرات والواردات، موضحًا أن هذه الزيارة تؤكد على أن العلاقة بين مصر والسعودية ليست سياسية فقط، بل هي شراكة شاملة تهدف إلى تحقيق التكامل والنمو المشترك، بما يعود بالنفع على البلدين والمنطقة بأسرها.

الرئيس عبدالفتاح السيسي مصر المستقبل السعودية ولي العهد السعودي العلاقات الاستراتيجية السياسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

صورة أرشيفية

قرار عاجل من التعليم بشأن الزي المدرسي في العام الدراسي الجديد

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

المولد النبوي الشريف 2025

فلكياً.. موعد المولد النبوي الشريف2025 رسمياً في مصر وعدد أيام الإجازة

تنسيق الجامعات 2025

المرحلة الثالثة للتنسيق.. موعد انطلاقها وخطوات اختيار كليتك المناسبة

من فعاليات ندوة البكالوريا

مدرسة إمبابة الثانوية لـ «الطلاب»: البكالوريا مرسيدس والثانوية 128 والجديد يكسب|فيديو

وزير المالية

قبض مرتبات أغسطس خلال أيام.. احسب مرتبك بعد الزيادة

ترشيحاتنا

أعراض نقص فيتامين د

اكتشف أعراض نقص فيتامين د

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| العيش البلدي يتصدر التريند في أمريكا.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكمثرى؟

الحقن المجهري | أمل جديد لتحقيق حلم الإنجاب

الحقن المجهري | أمل جديد لتحقيق حلم الإنجاب

بالصور

محافظ الشرقية يؤدي واجب العزاء لأسر ضحايا حادث عقار شارع مولد النبي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أعراض تلف الكلى قد تظهر في صورة آلام مختلفة بالجسم.. اعرف التفاصيل

علامات وأعراض تدل على الإصابة بتلف الكلى
علامات وأعراض تدل على الإصابة بتلف الكلى
علامات وأعراض تدل على الإصابة بتلف الكلى

سعر صادم.. بوسي بفستان جديد تثير السوشيال ميديا

بوسي
بوسي
بوسي

تدمر جسمك كلياً وتصيب بالسكري.. أضرار مشروبات الطاقة

أضرار مشروبات الطاقة
أضرار مشروبات الطاقة
أضرار مشروبات الطاقة

فيديو

سائق

مشى عكس.. القبض على سائق أتوبيس في مدينة نصر بالقاهرة

المتهمين

شخص يتشاجر عاريا بمدينة نصر.. الداخلية تكشف التفاصيل

المتهمين

القبض على المتهمين بتحطيم سيارة مقاول بالقاهرة

المتهمين

ولع فيه ببنزين .. مشاجرة بين صاحب عقار وعامل تنتهى بكارثة| صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد