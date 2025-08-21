صحفي: ثوابت الدولة المصرية تجاه غزة لا يمكن التخلي عنها بأي حال من الأحوال

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي رئيس تحرير الأهرام العربي إن الدولة المصرية تتحرك على كافة الصعدة، كما أن البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية والهجرة اليوم يؤكد ثبات الموقف المصري منذ اللحظة الأولى، سواء المتعلق بمنع التهجير القسري للأشقاء في قطاع غزة أو تصفية القضية الفلسطينية.

البيان المصري

وأضاف رئيس تحرير الأهرام العربي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” والمذاع عبر قناة “الحياة” أن البيان المصري يؤكد أيضا موقف الدولة المصرية من ضرورة وقف إطلاق النار وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدودها.

وشدد على أن تلك الثوابت لا يمكن للدولة المصرية أن تتخلى أو تتراجع عنها بأي حال من الأحوال، لافتا إلى أن التحرك المصري يتفق مع مجهودات الدولة وحتى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية بدعوة من الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء.