علي رؤوف: أنا بشحت بالجيتار فتحت لي نافذة على العالم

قال علي رؤوف الموزع الموسيقي ومؤسس فرقة tmt، إنّه موزع موسيقي ومهندس صوت تخصص موسيقى تصويرية وأغاني.

وتحدث عن أغنيته الارتجالية "أنا بشحت بالجيتار" التي حققت نجاحا في الفترة الأخيرة، موضحًا: "الأغنية سمعت معايا في 3 أيام، وصديقي علي الحسيني قالي الدنيا مقلوبة والأغنية بقت محتوى رائج والناس كلها بتشيرها ومبسوطة بيها، وفضلت قاعد مبتكلمش وحاسس بخوف شديد ومسئولية كبيرة جدا".

وأضاف رؤوف، خلال لقاء مع الإعلامية نانسي نور، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة إكسترا نيوز: “قصة هذه الأغنية: ”كنت في المنزل أعمل، وزارني زملائي من القاهرة في السويس، وكان صديقي علي الحسيني يعمل معي في الاستديو لتقديم بعض الأعمال الجديدة، فقال لي أرجوك انزل لأنك خنقتنا بسبب قعدتك في البيت .. كفاية، انزل شم هواء".

وتابع: "نزلت معهم، وكان معنا زميلنا محمود أكرم وهو مطرب صاعد رائع، وكان معه جيتاره، إذ جاء به من القاهرة، وكنا نمزح.. فجأة، كأني جرى تنويمي مغناطيسيا وقلت لعلي طلع في التليفون وصورني، وغنيت أنا بشحت بالجيتار، وكان في مخيلتي حاجة كرتونية أوي، وهي إن في شحات على الكورنيش بالشحات بالليل ومفيش حد قاعد".

وأوضح: "علي الحسيني كان بيتكلم معايا وبيرمي لي كلام، وكنت برد عليه، قلت له هات 5 جنيه أنا مش بتاع أسود ولا نمور ولا حيوانات الغابة، فا قلت له هات التليفون أنزل الفيديو، لأني بهزر"، مشددًا، على أن هذا الفيديو هو النافذة التي فُتحت له على العالم كله.