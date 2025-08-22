قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في مدينة عراقية

محمود نوفل

شهدت مدينة السليمانية بالعراق إشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة خلال اعتقال رئيس حزب جبهة الشعب الكردي.

وصدرت مذكرة اعتقال بحق لاهور شيخ جنكي، رئيس "جبهة الشعب- الكردي ".

وذكرت مصادر عراقية أن السلطات المحلية وضعت المدينة في حالة استنفار، عقب التحرك لاعتقال لاهور وعدد من الشخصيات المعروفة في السليمانية، من دون معرفة أسباب المذكرة حتى الآن.

وأضافت أن "المدينة شهدت انتشارا أمنيا كبيرا، وإجراءات استثنائية تنفذها الأجهزة الأمنية في المحافظة، حيث شوهدت أعداد كبيرة من القوات وهي تتمركز في تقاطعات ومواقع حساسة، ما أحدث زخما مروريا في الطرق الرئيسة فيها".

كما أفاد مصدر مقرب من حزب  (جبهة الشعب)  بأن قراراً صدر يقضي باعتقال لاهور شيخ جنكي، رئيس الحزب، وقد انتشرت قوات أمنية كبيرة بالقرب من منطقة لالەزار تحسباً لأي طارئ.

يُذكر أن لاهور شيخ جنكي كان قد شغل منصب الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، قبل أن يُعزل بقرار من بافل طالباني في يوليو 2021 إثر خلافات حادة داخل الحزب.

فيما اعتُبر القرار آنذاك نهاية شراكتهما في قيادة الاتحاد، ليتجه لاحقاً إلى تأسيس حزب "بەرەی گەل" الذي خاض انتخابات برلمان كوردستان عام 2024 وحصل على مقعدين.

ويأتي إصدار المذكرة بعد أيام من اعتقال شاسوار عبد الواحد في السليمانية، وهو رئيس تكتل "الجيل الجديد" المعارض.
 

العراق السليمانية حزب جبهة الشعب كردستان العراق برلمان كوردستان

