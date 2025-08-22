قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صفقات الزمالك الجديدة تغير شكل الفريق وتمنحه دفعة كبرى.. تفاصيل
سنن يوم الجمعة.. الملائكة تنتظرك على باب المسجد
استئصال ورم 40كيلو من بطن مريضة.. معهد ناصر يجري العملية مجانا
وزير دفاع الاحتلال: إذا لم توافق حماس على شروطنا ستتحول غزة إلى رفح وبيت حانون
قبول دفعة جديدة بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران | تفاصيل
ضابط إسرائيلي: ندفع ثمنا باهظا في غزة.. ونعاني من أزمات نفسية
«باعترافاتهم».. تسريبات إسرائيلية تكشف أن 83% من ضحايا العدوان على غزة مدنيون
سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة اليوم الجمعة
أمريكي عمل سابقا في غزة: إطلاق النار استهدف مدنيين وليس مقاتلين
توافق مصري سعودي على رفض وجود الميليشيات المسلحة في الدول العربية
الأولى على الثانوية العامة بشمال سيناء .. قصة وفاة شروق المسلماني
مجـ زرة إسرائيلية.. ارتفاع عدد ضحايا القصف على مدرسة عمرو بن العاص إلى 12 شهيدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

إنذار رسمي وغرامة مالية.. إجراءات إلزامية حددها القانون لـ ملاك العقارات

عقارات
عقارات
أميرة خلف

ألزم قانون البناء الموحد ملاك العقارات بمجموعة من الالتزامات المتعلقة بالمباني التي يشغلونها، محددًا المحظورات المتعلقة بإجراء أية تعديلات أو تغييرات في المبنى، وأقر عقوبات مشددة حال الإخلال بهذه الضوابط.


في هذا الصدد، نصت المادة (56) من القانون علي انه يتعين عند البدء فى البناء أو التعلية أو استكمال الأعمال أو الترميم أو التدعيم أن توضع لافتة فى مكان ظاهر من موقع البناء، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والمواصفات الواجب توافرها فيها.


ويكون كل من المالك والمقاول مسئولاً عن وضع هذه اللافتة وعن بقائها فى مكانها واضحة البيانات طوال مدة التنفيذ.

وفى حالة امتناع المالك أو من يمثله قانونًا عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلى العقار، أو عدم استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص له، أو استخدامه فى غير هذا الغرض، أو فى حالة امتناعه عن تشغيل المصعد أو الإخلال باشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق، وذلك بالمخالفة لشهادة صلاحية المبنى للإشغال.

تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم توجيه إنذار للمالك أو من يمثله قانونًا بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه - حسب الأحوال - خلال مدة لا تجاوز شهرًا.

وإذا انقضت المدة دون التنفيذ يصدر المحافظ المختص قرارًا بتنفيذ ما امتنع عنه المالك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات، ويتحمل المالك النفقات، بالإضافة إلى ١٠% (عشرة فى المائة) مصروفات إدارية، وتحصل النفقات والمصروفات الإدارية بطريق الحجز الإدارى، وذلك كله وفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

قانون البناء الموحد ملاك العقارات قانون البناء غرامة عقوبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التحديث الجديد للهاتف

إلغاء تحديث الهواتف الجديد في 3 خطوات

انغام

ملوش تفسير | تطور غير متوقع في حالة أنغام الصحية

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

تحذير هام من البنك الأهلي للعملاء

تحذير هام من البنك الأهلي للعملاء

طريقة حذف آخر تحديث للأندرويد في 3 خطوات

طريقة حذف آخر تحديث للأندرويد في 3 خطوات.. إليك الطريقة

مياه

خلال ساعات.. انقطاع المياه في عدد من مناطق الجيزة

احمد شيبة

خدوا دولارات وذهب .. تفاصيل مثيرة في سرقة شقة أحمد شيبة بالعجمي

قوات الأمن

مصرع 4 مسجلين في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بقنا

ترشيحاتنا

كامل الوزير

لبحث مشكلاتهم.. وزير الصناعة والنقل يجتمع غدا مع المستثمرين الصناعيين بمقر محافظة الإسكندرية

قطع المياه

انقطاع المياه عن عدد من المناطق بالجيزة.. تعرف عليها

الدواجن وبيض

هتشتريها بكام بكرة؟ .. أسعار الدواجن في الأسواق

بالصور

فستان لافت .. رحمة أحمد تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير

رحمة أحمد
رحمة أحمد
رحمة أحمد

المحبوباتان.. أول سيارة مرسيدس بمحرك BMW

مرسيدس BMW
مرسيدس BMW
مرسيدس BMW

لماذا أهدى بوتين سيارة بقيمة 22 ألف دولار لرجل أمريكي؟

بوتين
بوتين
بوتين

فستان صيفي.. مي عمر تخطف الأنظار بجمالها

مي عمر
مي عمر
مي عمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد