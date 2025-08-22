إقالة 15 ضابطا من سلاح الجو الإسرائيلي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلي بإقالة 15 ضابطا من سلاح الجو الاسرائيلي بعد توقيعهم قبل أربعة أشهرعلى عريضة تدعو إلى إنهاء الحرب في غزة.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن رسائل داخلية بأن عقيدا إسرائيليا تنازل عن قيادة وحدة يهلوم قبيل أن يقود القتال بأنفاق مدينة غزة.

وقال المسؤول العسكري بجيش الاحتلال: تنازلي عن قيادة يهلوم كان بسبب أزمة ثقة مع قادتي.

وأضاف: فقدت مبادئي الأساسية حين تلاعبنا بالرأي وضللنا طريقنا ودفعنا ثمنا باهظا.

وفي وقت لاحق؛ أكد ‏وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنه تمت الموافقة على خطط الجيش للقضاء على حماس وإخلاء السكان في غزة .

وشدد وزير دفاع الاحتلال على انه سيتم إجبار قادة حماس على شروط إسرائيل لإنهاء الحرب.

وقال كاتس: شروطنا هي إطلاق سراح جميع الرهائن وتفكيك أسلحة حماس.

وفي وقت سابق؛ أبلغ جيش الاحتلال الإسرائيلي، مستشفيات مدينة غزة بالاستعداد لعمليات إخلاء جماعية مع تقدم خطط الحرب، التي أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موافقته عليها في وقت سابق.