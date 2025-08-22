قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أدعية ساعة الاستجابة يوم الجمعة.. لا تفوت فرصة الأوقات المباركة
إكرامي يرد على تصريحات أحمد شوبير
لا أحد فوق القانون.. تفاصيل تفتيش منزل مستشار ترامب السابق جون بولتون
فاروق فلوكس لـ صدى البلد: أتمنى أحمد حلمي يجسد سيرتي الذاتية.. خاص
مقتـ.ـل طفل كرداسة.. الأب رهن صغيره وعشيقته لتاجر مخدرات مقابل جرعة آيس
تعرف على NotebookLM.. تطبيق جوجل الذكي لمذاكرة أكثر فاعلية
شروط التقديم بوظائف بنك القاهرة 2025
أبو شامة: اللقاء بين الرئيس السيسي وبن سلمان يعكس عمق التنسيق بين البلدين
رونالدو أمام النهائي الـ 40.. حلم اللقب الأول مع النصر
اتحاد شباب المصريين بالخارج: زيارة الرئيس للسعودية ستحقق نتائج إيجابية اقتصاديا وسياسيا
أشعل غضبا على مواقع التواصل.. شاب يضرب آخر من ذوي الهمم أثناء تواجده بالشارع في المنوفية
خطيب المسجد الحرام: صلاة الاستخارة لجوء لله وطلب الخيرة منه سبحانه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انقطاع المياه عن الهرم وفيصل بالجيزة خلال ساعات.. "جهزوا احتياجاتكم"

انقطاع المياه .. أرشيفية
انقطاع المياه .. أرشيفية
تقرير صدى البلد

أعلنت محافظة الجيزة، قطع مياه الشرب لمدة 6 ساعات من الساعة 12 مساء اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025 وحتى الساعة 6 صباح السبت 23 أغسطس 2025، بسبب أعمال مترو الخط الرابع قطاع وسط الجيزة.

وأشارت المحافظة إلى أن قطع المياه يأتي فى إطار أعمال تحويل مسار خط مياه الشرب قطر 300 مم والمتعارض مع أعمال مترو (الطالبية، مدكور، المطبعة)، الجهة الشمالية لأعمال مترو الخط الرابع قطاع وسط الجيزة.

تحويل مسار خط مياه الشرب

وابتداء من الساعة 12 مساء، وحتى الساعة السادسة من صباح غد السبت، عن مناطق بين شارعي الهرم وفيصل، وذلك بسبب أعمال تحويل مسار خط مياه الشرب قطر 300 مم والمتعارض مع أعمال مترو (الطالبية، مدكور، المطبعة) الجهة الشمالية.

وأهابت المحافظة بالمواطنين ومسؤولي المؤسسات الخاصة والحكومية بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

ووجه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوفير سيارات المياه النقية لأغراض الشرب للتوجه للمناطق المتأثرة عند الطلب على رقم طوارئ 125، وعودة ضخ المياه فور إنتهاء الأعمال.

قطع مياه الشرب الجيزة الطالبية مدكور المطبعة الهرم وفيصل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

وفاة شروق المسلماني

الأولى على الثانوية العامة بشمال سيناء .. قصة وفاة شروق المسلماني

مياه

خلال ساعات.. انقطاع المياه في عدد من مناطق الجيزة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تفاصيل قرارات الرئيس السيسي الثمانية.. وتكليفات عاجلة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

حصيلة مداهمة الثقب الاسود

أطفال وسيدات.. الداخلية تكشف تفاصيل مداهمة الثقب الأسود

ارتفاع امواج بحر مطروح

غلق عدد من الشواطئ بمطروح ومنع المصطافين من نزول البحر.. ما السبب؟

الاهلي

يسعى لصدارة الدوري| الأهلي يحتاج للفوز بثلاثية لازاحة المصري.. وصراع على الجبهة اليمنى

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الجمعة وأسباب خصم رصيد من العداد الكودي

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الجمعة وأسباب خصم رصيد من العداد الكودي

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

المنتدى الاستراتيجي للفكر: زيارة الرئيس السيسي للسعودية الحدث الأبرز للتحركات الإقليمية

اللجوء

رغم التعهد بسحق العصابات.. طلبات اللجوء تصل لأعلى مستوياتها في بريطانيا

الدكتور علي البهنسي

استشاري: الروتين الصحي والأنشطة الفكرية يحميان الأطفال من القلق الدراسي

بالصور

صور جديدة من حفل زياد برجي بالساحل الشمالي

زياد برجي
زياد برجي
زياد برجي

بدون سقف ولا أبواب.. أحدث وأغرب سيار فورد برونكو حديثة

فورد
فورد
فورد

استدعاء آلاف من سيارات رانجلر بسبب عيب تصنيعي

سيارات جيب
سيارات جيب
سيارات جيب

رفقة زوجها.. ريم سامي تشارك جمهورها أحدث ظهور بإطلالة جذابة

ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

المزيد