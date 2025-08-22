انقطاع المياه عن الهرم وفيصل بالجيزة خلال ساعات.. "جهزوا احتياجاتكم"

أعلنت محافظة الجيزة، قطع مياه الشرب لمدة 6 ساعات من الساعة 12 مساء اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025 وحتى الساعة 6 صباح السبت 23 أغسطس 2025، بسبب أعمال مترو الخط الرابع قطاع وسط الجيزة.

وأشارت المحافظة إلى أن قطع المياه يأتي فى إطار أعمال تحويل مسار خط مياه الشرب قطر 300 مم والمتعارض مع أعمال مترو (الطالبية، مدكور، المطبعة)، الجهة الشمالية لأعمال مترو الخط الرابع قطاع وسط الجيزة.

تحويل مسار خط مياه الشرب

وابتداء من الساعة 12 مساء، وحتى الساعة السادسة من صباح غد السبت، عن مناطق بين شارعي الهرم وفيصل، وذلك بسبب أعمال تحويل مسار خط مياه الشرب قطر 300 مم والمتعارض مع أعمال مترو (الطالبية، مدكور، المطبعة) الجهة الشمالية.

وأهابت المحافظة بالمواطنين ومسؤولي المؤسسات الخاصة والحكومية بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

ووجه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوفير سيارات المياه النقية لأغراض الشرب للتوجه للمناطق المتأثرة عند الطلب على رقم طوارئ 125، وعودة ضخ المياه فور إنتهاء الأعمال.