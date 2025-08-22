قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عدد الأدوار المسموح بها في رخصة البناء بعد إلغاء الاشتراطات
تعديل مواعيد وملاعب بعض مباريات المرحلة الأولى .. تفاصيل
بعد استغاثة محامي شيرين.. الموسيقيين: لا علاقة لنا بالأمور الشخصية
طالبة إعلام تتهم موظفًا بالكلية بالتحرش في مدينة الإنتاج
يونيسف: إعلان المجاعة في غزة إقرار قانوني بعمق الكارثة الإنسانية
يونسيف: غزة تحولت إلى أسوأ مكان في العالم للأطفال بالعصر الحديث
صداقة أم زواج؟.. عودة شيرين لـ حسام حبيب
غزة تستغيث.. الأمم المتحدة تعلن المجاعة الأولى في تاريخ الشرق الأوسط.. والعالم أمام اختبار أخلاقي وسياسي حاسم
المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات: إعلان الأمم المتحدة تفشي المجاعة بغزة مؤشر خطير
تركيب عدادات الكهرباء لـ2856 وحدة بمشروع الـ607 عمارات إسكان اجتماعي
السفير حسام زكي: التحركات الإسرائيلية في غزة مرفوضة وتعيدنا إلى ما قبل 2005
توك شو

حافظ على نفسك.. حسام موافي يكشف عن أمراض تحتاج لمتابعة دقيقة وعلاج متكامل

حسام موافي
حسام موافي
محمد البدوي

يعاني بعض المواطنين من أعراض لأمراض خطيرة، لكن لم يتم اكتشافها إلا بعد مرور فترة من الوقت، والتي قد تكون سببا في العديد من الآثار السلبية والنتائج العكسية على صحة الفرد.

من جانبه؛ شدد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، على أهمية فهم عمل الجهاز المناعي في الجسم، مشيرًا إلى أن هذا الجهاز من أصعب الأجهزة التي يتعامل معها الإنسان، وأن أمراضه تحتاج إلى متابعة دقيقة وعلاج متكامل، خاصة الأمراض المناعية مثل القولون التقرحي وسكر النوع الأول، لما لها من تأثير على أعضاء متعددة في الجسم.

محاربة أي جسم غريب

وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني خلال تقديم برنامج «رب زدني علما» والمذاع عبر قناة صدى البلد أن الجهاز المناعي مسؤول عن محاربة أي جسم غريب، لكنه في بعض الحالات يهاجم أعضاء الجسم نفسه، وهو ما يفسر صعوبة علاج بعض الأمراض المناعية.

وأشار إلى أن علاج هذه الحالات يحتاج إلى دمج عدة طرق مثل الكورتيزون والعلاج البيولوجي مع المتابعة الدورية باستخدام المنظار، لضمان السيطرة على المرض وتحقيق أفضل النتائج.

كما أجاب  الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني على استشارة أحد مرضى السكر، إن مضاعفات مرض السكر تقع على جهازين رئيسيين في الجسم، هما الجهاز الدوري والجهاز العصبي. 

ولفت إلى أن الجهاز الدوري يتأثر بالشرايين التي تضيق بسبب السكر، ما قد يؤدي أحيانًا إلى البتر كما حدث مع صابع رجل المريض نتيجة غرغرينة.

حسام موافي القولون القولون التقرحي الأمراض المناعية

وفاة شروق المسلماني

الأولى على الثانوية العامة بشمال سيناء.. قصة وفاة شروق المسلماني

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تفاصيل قرارات الرئيس السيسي الثمانية.. وتكليفات عاجلة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

ارتفاع امواج بحر مطروح

غلق عدد من الشواطئ بمطروح ومنع المصطافين من نزول البحر.. ما السبب؟

حصيلة مداهمة الثقب الاسود

أطفال وسيدات.. الداخلية تكشف تفاصيل مداهمة الثقب الأسود

قوات الأمن

تبرعات بلا حدود.. أمن قنا يضبط مسجل خطر على الهواء أثناء بث مباشر من منزله بفرشوط

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

طلبت التنازل عن القضايا.. عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد الانطلاق ورابط سريع للتسجيل

الإيجار القديم

القانون حسم الأمر.. هل يستحق المستأجر تعويضا ماليا بعد انتهاء المدة في الإيجار القديم؟

الاهلي

ليس الزمالك أو بيراميدز .. ياسر ريان يكشف منافس الأهلي على الدوري

الزمالك

الزمالك يعلن التعاقد مع 3 لاعبات لفريق السيدات لكرة القدم

ياسين مرعي

مفاجأة بشأن موقف ياسين مرعي من مباراة الأهلي وبيراميدز

تغيير بسيط في طريقة المشي يخفف ألم الركبة ويؤخر الجراحة لسنوات

تعديل طريقة المشي يقلل آلام الركبة ويؤخر جراحة المفصل
تعديل طريقة المشي يقلل آلام الركبة ويؤخر جراحة المفصل
تعديل طريقة المشي يقلل آلام الركبة ويؤخر جراحة المفصل

يجب تجنبها.. أخطاء شائعة أثناء تخليل الزيتون التفاحي تجعله يفسد

طريقة تخليل الزيتون الأخضر التفاحي
طريقة تخليل الزيتون الأخضر التفاحي
طريقة تخليل الزيتون الأخضر التفاحي

التغذية الموجهة ضد التهاب المفاصل .. أطعمة تقلل الألم وتعزز صحة الغضاريف

أطعمة تحافظ على صحة المفاصل
أطعمة تحافظ على صحة المفاصل
أطعمة تحافظ على صحة المفاصل

تظهر على الوجه.. 5 علامات تحذيرية لارتفاع الكوليسترول

علامات ارتفاع الكوليسترول على الوجه
علامات ارتفاع الكوليسترول على الوجه
علامات ارتفاع الكوليسترول على الوجه

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

