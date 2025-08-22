دورة تدريبية بمركز ضمان جودة جنوب الوادي لتأهيل فريق عمل مشروع الاعتماد المؤسسي

نظم مركز ضمان الجودة بجامعة جنوب الوادى، دورة تدريبية لتأهيل فريق عمل مشروع الاعتماد المؤسسي بالجامعة، ضمن الجهود المتواصلة للمركز لتعميق مفاهيم الجودة وتطوير الأداء الأكاديمي والإداري، وفي إطار سعي جامعة جنوب الوادي نحو التميز والاعتماد المؤسسي وتعزيز كفاءة نظم ضمان الجودة.

حاضر فى الدورة، الدكتور طارق الكاشف، مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة ومدير المشروع، والدكتورة منى شحات، نائب مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة والمدير التنفيذي للمشروع.

وأشار الدكتور طارق الكاشف، مدير المركز، إلى أن المشروع يأتي برعاية رئيس الجامعة المشرف العام على المشروع، وأن هذه الدورة تهدف إلى تعزيز قدرات فريق العمل لإعداد ملف الاعتماد المؤسسي للجامعة بكفاءة عالية وضمان وجود رؤية شاملة وموحدة لفريق العمل تتماشى مع أهداف التطوير المؤسسي المستقبلي.

وتابع مدير المركز، إضافة لتوعية أعضاء فريق عمل المشروع بأهداف المشروع ومخرجاته وخطته التنفيذية وتمكينهم من استخدام أدوات العمل والأدلة والنماذج التي أعدها المركز وفريق إدارة المشروع بما يمكنهم من المشاركة الفعالة في عمليات ضمان الجودة داخل الجامعة كل فيما يخص معياره.

وأضاف الكاشف، أن محاور هذه الدورة تشمل تعريف المشاركين بمضمون ومعايير الاعتماد المؤسسي للجامعة وكيفية الإعداد لاستيفائها ضمن أعمال فرق المعايير وتدريب عملي على إعداد الملفات والوثائق الداعمة المطلوبة لرفع الكفاءة المؤسسية للجامعة في معايير الاعتماد العشرة وتمكين الفرق من التعامل مع المعايير بشكل فعلي لضمان التوافق مع متطلبات الاعتماد.

واستطرد مدير مركز ضمان الجودة، إضافة للتعريف بمشروع الاعتماد المؤسسي لجامعة جنوب الوادي، وأهداف المشروع ومخرجاته الرئيسية، وخطة العمل التنفيذية للمشروع، والمنهجية الموضوعية Systematic Approach في التقييم الذاتي للجامعات، ومهام ومنهجية وميثاق عمل الفريق، واستعراض خطة المعيار، والمبادرات والمشروعات التطويرية في المعايير Quick Wins، والتعريف بدليل الممارسات المطلوبة والمنفذة.

وأضافت الدكتورة منى شحات، المدير التنفيذي للمشروع، أن الدورة استهدفت استعراض خطة عمل كل معيار بالمنهجية المعدة لذلك والعمل على تقييم الوضع الحالي وما هو مستهدف خلال الفترة القادمة وتوزيع المهام على فرق المعايير بما يضمن تحقيق الأهداف واستيفاء المعايير وفق الخطة الزمنية المعتمدة للمشروع.