حركة انقلابية على المخابرات الأمريكية من إدارة ترامب
أفضل أعمال شهر المولد النبوي.. 10 أمور تجعله بداية خير لحياتك القادمة
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 23-8-2025
مجزرة الفجر بخان يونس.. 14 شهيدًا بينهم رضيع في قصف إسرائيلي غادر
الفراخ الحمراء انخفضت.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم
سوريا تعلن حذف صفرين من عملتها في محاولة لتحقيق الاستقرار النقدي
فى ذكراه.. قصة زواج عبد السلام النابلسي الغربية وإعلان إفلاسه
الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله
موسكو: 67 مواطناً روسياً وأقاربهم لا يزالون في قطاع غزة
رئيس هندسية ستاد النادي الأهلي يكشف مفاجأة بشأن المشروع في نوفمبر 2026
هل الاحتفال بالمولد النبوي بدعة؟.. سنة حسنة مستحبة بشرط
عمرو الدردير يهاجم منتقدي خوان الفينا :على أي أساس زيزو أفضل منه؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

بفستان أبيض.. درة تستعرض جمالها عبر إنستجرام

ميرنا محمود

شاركت الفنانة درة متابعيها صورا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بإطلالة لافتة.

وخطفت درة أنظار جمهورها بإطلالة جذابة على الشاطئ مرتدية فستان طويل باللون الأبيض، ليكشف عن جمالها و أناقتها .


ومن الناحية الجمالية، تعتمد درة في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عينيها، مع اختيار أحمر الشفاه باللون الوردي اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت درة أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة، مع وضع إكسسوارات جذابة تتناسب مع إطلالتها.

درة صور درة اطلالات النجوم اعمال درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

