الطالبات أصررن على نزول البحر .. مفاجأة جديدة في حادث شاطئ أبو تلات
فيلم جديد.. سر ظهور آسر ياسين في حفل ويجز بمهرجان العلمين
وسائل إعلام عبرية: إسرائيل تحقق في احتمال استخدام الحوثيين لصاروخ انشطاري
من أعمالكم سلط عليكم .. شقيق شيرين عبد الوهاب يوجه رسالة غامضة
طلب عاجل من مصر.. إسرائيل تتعمد صناعة المجاعة في غزة والأمم المتحدة تتحرك
ملايين القلوب تدعوا لكي.. سهير جودة تدعم أنغام بعد وعكتها الصحية
بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي يخسر بثنائية من توتنهام بالدوري الإنجليزي
الطريقة الشرعية لدار الإفتاء لمعرفة هلال الشهور الهجرية
إصابة 8 أشخاص أثناء سقوط ميكروباص أسفل الطريق الدائري بالمنيب
ناس مريضة بتروج شائعات.. حسام حبيب لصدي البلد: أنا وشيرين أصدقاء وعمرنا ما هنرجع لبعض| خاص
اعرف سعر الذهب في مصر.. ومفاجأة بشأن عيار 21
اقتصاد

ترامب يهدد بفرض عقوبات على روسيا إذا لم ينتهِ الصراع في أوكرانيا

ترمب
ترمب
وكالات


جدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديده بفرض "عقوبات ضخمة" على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا ما لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال أسبوعين تقريباً، في عودة إلى موقف أكثر تشدداً بعد اجتماع غير حاسم مع الرئيس فلاديمير بوتين.

قال ترامب : "لست سعيداً بأي شيء يتعلق بتلك الحرب، لا شيء، لست سعيداً على الإطلاق. أعتقد أنه خلال الأسبوعين المقبلين سنعرف إلى أين ستتجه الأمور، ويجب أن أكون سعيداً للغاية".

وأضاف أنه سيتخذ حينها قراراً "ما إذا كانت عقوبات ضخمة أو رسوم ضخمة أو الاثنين معاً، أو ألا نفعل شيئاً ونقول: 'إنها معركتكم'".

جاء هذا التهديد رداً على أسئلة الصحفيين في المكتب البيضاوي، وهو أحدث مثال على مواقف ترمب المتقلبة تجاه روسيا وبوتين. وكان قد طالب بوقف لإطلاق النار قبل لقائه بوتين في ألاسكا قبل أسبوع، لكنه قال بعد اللقاء إنه متفائل بإمكانية التوصل إلى اتفاق.

ضبابية فرص وقف إطلاق النار

تضاءلت احتمالات التوصل إلى هدنة مرة أخرى خلال الأيام التي أعقبت القمة، إذ لم يُبدِ المسؤولون الروس التزاماً واضحاً بعقد اجتماع محتمل بين فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. كما قالوا إن على روسيا أن يكون لها دور في الترتيبات الأمنية الخاصة بأوكرانيا.

وفي مؤتمر صحفي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته في كييف يوم الجمعة، كرر زيلينسكي استعداده لعقد اجتماع ثنائي مع بوتين وكذلك صيغة ثلاثية تضم ترمب.

وقال زيلينسكي في كييف: "إنه (أي ترامب) حالياً الشخص الوحيد القادر على إيقاف بوتين".

حرب روسيا أوكرانيا ترمب بوتين وقف إطلاق النار اتفاق

