175 محاضراً.. المؤتمر الدولي الخامس لمنتدى الدلتا للخصوبة بالإسكندرية

تستضيف مدينة الإسكندرية فعاليات المؤتمر الدولي الخامس لمنتدى الدلتا للخصوبة، والذي يركز على أحدث التطورات في مجالات الخصوبة، والحقن المجهري، والمناظير، وعلم الذكورة، بالإضافة إلى علم الأجنة.



يترأس المؤتمر الدكتور ياسر مصباح، أستاذ أمراض النساء والخصوبة بكلية الطب جامعة المنصورة، ويُعقد في أحد الفنادق الكبرى بمدينة الإسكندرية يومي الخميس والجمعة المقبلين.



يشارك في فعاليات المؤتمر أكثر من 175 محاضرًا من خبراء دوليين، وعرب، ومصريين لتبادل الخبرات ومناقشة أحدث الأبحاث في هذا المجال.

ويشارك نخبة من الأطباء والعلماء من بينهم الدكتور وائل يعقوب «إنجلترا»، البروفيسورة ريما سليم «كندا»، والبروفيسور خالد الصياد «ألمانيا»، البروفيسور علي الحبشي «المملكة العربية السعودية»، والبروفيسورة فاطمة الهدهود «الكويت»، والبروفيسورة إيناس الحمداني «العراق»، البروفيسور شيتال يانونكر «الهند»، والبروفيسور خلدون كيرمش «العراق».