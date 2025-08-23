خطر متصاعد.. الحر القاتل يهدد 2.4 مليار عامل حول العالم

حذرت الأمم المتحدة من تفاقم المخاطر الصحية والمهنية الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة العالمية، مؤكدة أن الإجهاد الحراري بات يمثل تهديدا مباشرا لسلامة نحو 2.4 مليار عامل، أي ما يعادل 71% من القوى العاملة على مستوى العالم.

إجراءات عاجلة للتعامل مع التأثيرات المتسارعة للإجهاد الحراري

وفي تقرير مشترك صدر عن منظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، شددت الوكالتان الأمميتان على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع التأثيرات المتسارعة للإجهاد الحراري، الذي ينتج عن التعرض الطويل لدرجات حرارة مرتفعة تتجاوز قدرة الجسم على التبريد الذاتي، ما قد يؤدي إلى الدوار والصداع وصولًا إلى فشل الأعضاء والوفاة.

خسائر بشرية واقتصادية متزايدة

وبحسب بيانات منظمة العمل الدولية، يؤدي التعرض المفرط للحرارة سنويا إلى أكثر من 22.8 مليون حادث عمل ونحو 19 ألف وفاة.

كما أفاد التقرير أن ارتفاع درجات الحرارة ينعكس مباشرة على الإنتاجية، حيث تنخفض قدرة العمال بنسبة تتراوح بين 2 و3% مع كل درجة إضافية تتجاوز 20 مئوية.

وقالت كو باريت، نائبة الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية: "الإجهاد الحراري لم يعد مشكلة محلية تخص الدول القريبة من خط الاستواء، بل أصبح تحديًا عالميًا يمس الصحة والاقتصاد معًا."

الأكثر عرضة للخطر

وأوضح التقرير أن عمال الزراعة والبناء والصيد البحري يواجهون المخاطر الأكبر، إلى جانب الفئات متوسطة العمر وكبار السن والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة.

كما أشار إلى أن ضربات الشمس والجفاف واضطرابات الكلى والمشاكل العصبية هي أبرز الآثار الصحية المرتبطة بالتعرض المستمر للحرارة.

وأكد خواكيم بينتادو نونيس، رئيس قسم السلامة والصحة المهنية في منظمة العمل الدولية، أن "الإجهاد الحراري سيصبح من أخطر التحديات المهنية في عصرنا إذا لم تتخذ إجراءات منسقة وجريئة"، محذرا من خسائر فادحة في الأرواح والإنتاجية.

التكيف أو الفناء

ويدعو التقرير إلى تعاون الحكومات والنقابات والعمال وخبراء الصحة لوضع خطط تكيف فعالة، مشددا على أن العالم لم يشهد تحديثا جوهريا في هذا المجال منذ توصيات عام 1969، في وقت باتت فيه السنوات العشر الأخيرة هي الأشد حرارة على الإطلاق.

وقال يوهان ستاندر، مدير الخدمات في منظمة الصحة العالمية:"موجات الحر الشديدة أصبحت واقعًا لا مفر منه. أمامنا خيار واحد: إما التكيّف أو مواجهة الفناء."