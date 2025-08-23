قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلماني: تزايد المجاعة داخل قطاع غزة لحظة مأساوية في التاريخ الإنساني
خطر متصاعد.. الحر القاتل يهدد 2.4 مليار عامل حول العالم
وزير خارجية النرويج: غزة تعاني من مجاعة قاتلة وكارثة إنسانية هائلة
قرار حاسم من شيرين عبد الوهاب وإجراء قانوني .. آخر التطورات
الاحتلال الإسرائيلي يصدر 60 ألف أمر تجنيد ضمن عملية "عربات جدعون 2"
نوال الزغبي عن عودة شيرين وحسام: لا أريد الحديث عن أى فنانة
تكساس تعتمد خريطة انتخابية تهدف لإحكام قبضة ترامب على الكونجرس
بسبب بطولة أمم إفريقيا.. أليو ديانج يؤجل تجديد عقده مع الأهلي
حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله
موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن
ليلة نارية.. روسيا تمطر أوكرانيا بالطائرات المسيرة من 4 اتجاهات
أفضل لاعب .. محمد صلاح ينشر صورة جديدة له عبر إنستجرام..شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

خطر متصاعد.. الحر القاتل يهدد 2.4 مليار عامل حول العالم

درجات الحراره
درجات الحراره
أمينة الدسوقي

حذرت الأمم المتحدة من تفاقم المخاطر الصحية والمهنية الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة العالمية، مؤكدة أن الإجهاد الحراري بات يمثل تهديدا مباشرا لسلامة نحو 2.4 مليار عامل، أي ما يعادل 71% من القوى العاملة على مستوى العالم.

إجراءات عاجلة للتعامل مع التأثيرات المتسارعة للإجهاد الحراري

وفي تقرير مشترك  صدر عن منظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، شددت الوكالتان الأمميتان على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع التأثيرات المتسارعة للإجهاد الحراري، الذي ينتج عن التعرض الطويل لدرجات حرارة مرتفعة تتجاوز قدرة الجسم على التبريد الذاتي، ما قد يؤدي إلى الدوار والصداع وصولًا إلى فشل الأعضاء والوفاة.

خسائر بشرية واقتصادية متزايدة

وبحسب بيانات منظمة العمل الدولية، يؤدي التعرض المفرط للحرارة سنويا إلى أكثر من 22.8 مليون حادث عمل ونحو 19 ألف وفاة. 

كما أفاد التقرير أن ارتفاع درجات الحرارة ينعكس مباشرة على الإنتاجية، حيث تنخفض قدرة العمال بنسبة تتراوح بين 2 و3% مع كل درجة إضافية تتجاوز 20 مئوية.

وقالت كو باريت، نائبة الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية: "الإجهاد الحراري لم يعد مشكلة محلية تخص الدول القريبة من خط الاستواء، بل أصبح تحديًا عالميًا يمس الصحة والاقتصاد معًا."

الأكثر عرضة للخطر

وأوضح التقرير أن عمال الزراعة والبناء والصيد البحري يواجهون المخاطر الأكبر، إلى جانب الفئات متوسطة العمر وكبار السن والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة. 

كما أشار إلى أن ضربات الشمس والجفاف واضطرابات الكلى والمشاكل العصبية هي أبرز الآثار الصحية المرتبطة بالتعرض المستمر للحرارة.

وأكد خواكيم بينتادو نونيس، رئيس قسم السلامة والصحة المهنية في منظمة العمل الدولية، أن "الإجهاد الحراري سيصبح من أخطر التحديات المهنية في عصرنا إذا لم تتخذ إجراءات منسقة وجريئة"، محذرا من خسائر فادحة في الأرواح والإنتاجية.

التكيف أو الفناء

ويدعو التقرير إلى تعاون الحكومات والنقابات والعمال وخبراء الصحة لوضع خطط تكيف فعالة، مشددا على أن العالم لم يشهد تحديثا جوهريا في هذا المجال منذ توصيات عام 1969، في وقت باتت فيه السنوات العشر الأخيرة هي الأشد حرارة على الإطلاق.

وقال يوهان ستاندر، مدير الخدمات في منظمة الصحة العالمية:"موجات الحر الشديدة أصبحت واقعًا لا مفر منه. أمامنا خيار واحد: إما التكيّف أو مواجهة الفناء."

الأمم المتحدة درجات الحرارة العالمية درجات الحرارة ارتفاع درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة محمد سيحا بعد حادث سير

حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله

الزمالك

حقيقية فتح النائب العام تحقيقات مع مجلس إدارة الزمالك في إهدار المال العام

أحمد شوبير

الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله

حالة الطقس

شديد الحرارة رطب نهارا.. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض 6 درجات مئوية

محمد النني

زوجة النني الأولى تثير الجدل بتعليق غامض .. ماذا يحدث؟

الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 23 أغسطس 2025 في مصر

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

موعد صرف المرتبات

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أغسطس 2025

ترشيحاتنا

هل يجوز صيام يوم المولد النبوي

هل يجوز صيام يوم المولد النبوي ؟.. دار الإفتاء تجيب

أذكار الصباح

أذكار الصباح كاملة .. اغتنم فضلها ورددها الآن

الدكتور علي جمعة

علي جمعة: الذي يعرف حقيقة الإله لا يملك إلا أن يحبه ويزهد فى الدنيا ويعمرها

بالصور

لسبب غريب.. رولز رويس تلقى أغلى سيارة في الماء

رولز رويس
رولز رويس
رولز رويس

بسبب سوء المبيعات.. هيونداي تودع سيارتها الكهربائية الشهيرة

هيونداي
هيونداي
هيونداي

قوام رشيق.. شيماء سيف تستعرض جمالها بفستان أنيق

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

إطلالة صيفية.. أسماء جلال تستعرض رشاقتها

اسماء جلال
اسماء جلال
اسماء جلال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد