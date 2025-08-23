لمدة 12 ساعة ..قطع المياه بعدة مناطق ببني سويف .. غداً

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف،أنه نظرا لأعمال ربط خط مياه قطر 6 بوصة ضمن أعمال إحلال وتجديد بمحطة مياه الكُنيّسة بمركز الفشن، قد تقرر قطع المياه عن مجلس قروي اقفهص وتوابعه،غداً الأحد 24 أغسطس لمدة 12 ساعة اعتبارا من الساعة 6 صباحاً حتى الساعة 6 مساء نفس اليوم

وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع الخدمة خلال الفترة المذكورة للقيام بأعمال الربط اللازمة لضمان انتظام تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة ،مناشدة المواطنين ،وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها،مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.